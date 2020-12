The Game Awards 2020 - poznajcie najlepsze gry 2020 roku

Podczas zakończonych właśnie The Game Awards 2020 poznaliśmy najlepsze gry, twórców i artystów, mijającego już, 2020 roku. Zaskoczeń jednak nie było.

W ciągu zaledwie kilku lat, The Game Awards stały się nie tylko najważniejszymi nagrodami w branży gier, ale również jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z rozrywką w ogóle. Warto przypomnieć, że rok temu transmisję z The Game Awards oglądało więcej osób niż rozdanie Oscarów.

Tegoroczna edycja The Game Awards zbiegła się z premierą jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Mowa oczywiście o Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Choć z oczywistych względów polska superprodukcja nie mogła wziąć udziały w rozdaniu nagród, to kto wie, może właśnie za rok będziemy się cieszyć z kolejnego wyróżnienia dla CD Projekt Red. Jak to kolejnego? Otóż w 2015 roku najlepszą grą roku według The Game Awards uznano Wiedźmin 3: Dziki Gon, rok wcześniej tym tytułem nagrodzono Dragon Age: Inkwizycja, a w kolejnych latach były to takie produkcje jak: Overwatch (2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), God of War (2018) oraz Sekiro Shadows Die Twice (2019).

Komu ten zaszczyt przypadł w tym roku? Najlepszą grą roku 2020 wybrano The Last of Us: Part 2 od Naughty Dog. Produkcja od "niegrzecznych piesków" zdominowała tegoroczny plebiscyt bowiem udało się jej zwyciężyć jeszcze w pięciu innych kategoriach.

Pełna lista laureatów The Game Awards 2020 prezentuje się następująco:

Gra roku: The Last of Us: Part 2 (Naughty Dog/Sony)

Najlepsza reżyseria: The Last of Us: Part 2 (Naughty Dog/Sony)

Najlepsza przygodowa gra akcji: The Last of Us: Part 2 (Naughty Dog/Sony)

The Last of Us Part 2 Najlepszy kierunek artystyczny: Ghost of Tsushima (Sucker Punch/Sony)

Najlepsza trwająca gra: No Man's Sky (Hello Games)

Najlepsza gra akcji: Hades (Supergiant Game)

Najlepsza gra RPG: Final Fantasy 7 Remake (Square Enix)

Najlepsza bijatyka: Mortal Kombat 11 Ultimate (NetherRealm Studios/Warner Bros.)

Najlepsza gra familijna: Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Najlepsza gra strategiczna: Microsoft Flight Simulator (Asobo Studios/Microsoft)

Najlepsza gra wieloosobowa: Among Us (InnerSloth)

Najlepsza gra niezależna: Hades (Supergiant Game)

Najlepszy debiut: Phasmophobia (Kinetic Games)

Najlepsza gra mobilna: Among Us (InnerSloth)

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (Vicarious Visions/Activision)

Najlepsza gra VR/AR: Half-Life: Alyx (Valve)

Najlepsze wsparcie społeczności: Fall Guys (Mediatonic/Devolver Digital)

Najlepsza gra e-sportowa: League of Legends (Riot Games/Tencent)

Najlepsza gra zdaniem społeczności: Ghost of Tshushima (Sucker Punch/Sony)

Ghost of Tshushima Najbardziej oczekiwana gra: Elden Ring (From Software)

Najlepszy projekt dźwiękowy: The Last of Us: Part 2 (Naughty Dog/Sony)

Najlepszy występ aktorski: Laura Bailey jako Abby Anderson The Last of Us: Part 2

Gra o największym wpływie: Tell Me Why (Dontnod Entertainment/Xbox Game Studios)

Najlepsza narracja: The Last of Us: Part 2 (Naughty Dog/Sony)

Najlepsza ścieżka dźwiękowa/muzyka: Final Fantasy 7 Remake (Square Enix)

