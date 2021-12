The Game Awards 2021 – kiedy i gdzie oglądać, co zobaczymy

Rozdanie najbardziej prestiżowych nagród gamingowych nastąpi już w tym tygodniu. Sprawdź, kiedy dokładnie odbędzie się The Game Awards 2021 i czego możemy spodziewać się podczas wydarzenia.

Spis treści

fot. The Game Awards

The Game Awards to obecnie najbardziej prestiżowe nagrody w branży gier, często nazywane „gamingowymi Oscarami”. Choć oczywiście nie brakuje im konkurencji, to w zaledwie kilka lat Geoff Keighley – znany dziennikarz i twórca The Game Awards, zdołała uczynić ze swojej imprezy widowisko przyciągające miliony widzów z całego świata. Porównanie do Oscarów nie jest przypadkowe, choć już trochę nieaktualne, bowiem pod względem popularności i oglądalności The Game Awards przebiło już słynną filmową galę z Hollywood.

The Game Awards to jednak nie tylko nagrody, ale również wspaniali goście (w tym roku wystąpią m.in. Sting i Imagine Dragons), ale również liczne premierowe pokazy gier. Warto przypomnieć, że to właśnie podczas jednej z edycji TGA zaprezentowano nadchodzący przebój od From Software – Elden Ring.

Zobacz również:

The Game Awards 2021 – kiedy i gdzie oglądać

The Game Awards 2021 nie jest najbardziej przyjazną do oglądania imprezą dla polskiego widza. Ze względu na różnicę czasu, w Polsce gala wystartuje o godzinie 1:15 w nocy z czwartku na piątek (10 grudnia).

Tegoroczną edycję The Game Awards będziecie mogli bez trudu obejrzeć na oficjalnym kanale wydarzenia w serwisie You Tube, Twitch bądź poniżej.

Jak długo trwa The Game Awards?

Niestety, w tym roku organizatorzy nie ujawnili, ile dokładnie potrwa The Game Awards. Śmiało możemy jednak założyć, że nie będzie to krótki pokaz. W zeszłym roku transmisja zajęła nieco ponad 3 godziny i należała do jednej z najkrótszych w historii.

Lista nominowanych

fot. The Game Awards

The Game Awards rozda w tym roku nagrody w aż 30 kategoriach. Na uznanie zasłużyli bowiem nie tylko twórcy gier, ale również aktorzy i zawodowi gracze. Liderem wśród nominowanych jest Deathloop - najnowsza przygoda od Arkane Studios została nominowana w aż ośmiu kategoriach. Tuż za nią, z 6 nominacjami, uplasowała się gra Ratchet & Clank: Rift Apart. Z kolei po pięć statuetek mogą zdobyć wyjątkowe It Takes Two oraz Psychonauts 2.

fot. Arkane Studios

O najważniejszy tytuł, czyli miano „Gry roku” powalczą:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Co zobaczymy i czego możemy się spodziewać (premiery gier)

The Game Awards słynie już z prezentowania premierowych zwiastunów nadchodzących produkcji. W ostatnich latach to właśnie podczas wydarzenia prowadzonego przez Geoffa Keighley'a dowiedzieliśmy się o wspomnianym już Elden Ring czy Senua's Saga: Hellblade II. Z całą pewnością w tym roku również możemy liczyć na podobne atrakcje, co konkretnie możemy zobaczyć?

Geoff Keighley to nie tylko znakomity dziennikarz, ale również osobowość medialna. Dzięki swojemu doświadczeniu doskonale potrafi podgrzewać atmosferę przed organizowaną przez siebie galą. Z opublikowanych przez niego wiadomości jasno wynika, że The Game Awards 2021 będzie pod wieloma względami wyjątkowe. Przede wszystkim gala znów odbędzie się z udziałem publiczności (w zeszłym roku była dostępna wyłącznie online). Keighley chce dodatkowo podziękować wszystkim gościom i widzom prezentując premierowe zapowiedzi 4-5 gier „na poziomie Elden Ring”. Co to może być?

Pewniakiem wydaje się być Senua's Saga: Hellblade II. Produkcja tworzona przez Ninja Theory zadebiutowała na TGA i naturalnym wydaje się być, że pierwszy pokaz z rozgrywki również będzie miał miejsce podczas prestiżowej gali. Możliwe, że wśród wymienionych przez dziennikarza gier znajdą się również inne gry Microsoftu: Fable, Starfield bądź Avowed. Choć wszystkie wymienione tytuły zostały już zapowiedziane, to tak naprawdę wciąż wiemy bardzo niewiele na ich temat. Nowy zwiastun bądź prezentacja materiału z rozgrywki byłaby z pewnością nie mniejszym wydarzeniem niż ogłoszenie zupełnie nowej produkcji.

fot. Ninja Theory

Wyjątkowo intrygująco zapowiada się jeszcze jedna gra, o której wspomina Keighley. Prowadzący The Game Awards 2021 przyznał, że już od kilku lat może obserwować jak rozwija się „wyjątkowo ciekawa gra” od „niezwykle utalentowanego studia”, a jej premiera odbędzie się właśnie podczas TGA 2021.

Wciąż trzymamy kciuki również za Resident Evil 4: Remake, jeśli gra, o której plotkuje się od długich miesięcy ma zostać zapowiedziana w tym roku, to The Game Awards jest ostatnią do tego okazją. Więcej szczegółowych informacji na temat TGA 2021 znajdziecie na oficjalnej stronie gali.