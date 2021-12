The Game Awards 2021 - poznajcie najlepsze gry 2021 roku. Niespodzianek nie brakuje

The Game Awards 2021 już za nami. Poznaliśmy najlepsze gry, twórców i artystów, mijającego już, 2021 roku. Sprawdźcie, jaką grę uznano za najlepszą w ostatnich 12 miesiącach.

fot. The Game Awards

The Game Awards w ciągu zaledwie kilku lat nie tylko urosło do miana najbardziej prestiżowych i znaczących nagród w branży gamingowej, ale również do jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego gracza. Taki fenomen mógł stworzyć tylko ktoś, kogo prawdziwą pasją są gry i wszystko co z nimi związane. Taką właśnie osobą jest Geoff Keighley – twórca i główny prowadzący The Game Awards. Już od dwóch lat gala najważniejszych nagród w branży gamingowej przyćmiła filmowe Oscary. Śmiało możemy założyć, że podobnie będzie i teraz.

W tegorocznej edycji do rywalizacji o najważniejszy tytuł - „Gry roku” stanęło sześć produkcji: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Resident Evil Village. Do tej pory tą prestiżową nagrodę zdobywały następujące gry:

Dragon Age: Inkwizycja (2014)

Wiedźmin 3: Dziki Gon (2015)

Overwatch (2016)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

God of War (2018)

Sekiro Shadows Die Twice (2019)

The Last of Us: Part 2 (2020)

Kto dołączył do tego zacnego grona? Najlepszą grą roku 2021 wybrano It Takes Two - znakomitą produkcję od niezależnego Hazelight Studios.

Zobacz również:

It Takes Two (fot. Hazelight Studios)

The Game Awards 2021 - lista zwycięzców

Pełna lista laureatów The Game Awards 2021 prezentuje się następująco:

Gra roku: It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts) Gra o największym wpływie: Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix) Najlepsza reżyseria: Deathloop (Arkane Studios / Bethesda)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda) Najlepsza przygodowa gra akcji: Metroid Dread (Mercury Steam / Nintendo)

Metroid Dread (Mercury Steam / Nintendo) Najlepszy kierunek artystyczny: Deathloop (Arkane Studios / Bethesda)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda) Najlepsza trwająca gra: Final Fantasy XIV (Square Enix)

Final Fantasy XIV (Square Enix) Najlepsza gra akcji: Returnal (Housemarque / Sony)

Returnal (Housemarque / Sony) Najlepsza gra RPG: Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment)

Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment) Najlepsza bijatyka: Guilty Gear Strive (Arc System Works)

Guilty Gear Strive (Arc System Works) Najlepsza gra familijna: It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts) Najlepsza gra strategiczna: Age of Empires 4 (Relic Entertainment / World's Edge / Microsoft)

Age of Empires 4 (Relic Entertainment / World's Edge / Microsoft) Najlepsza gra wieloosobowa: It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts) Najlepsza gra niezależna: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Sony)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Sony) Najlepszy debiut: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Sony)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Sony) Najlepsza gra mobilna: Genshin Impact (MiHoYo)

Genshin Impact (MiHoYo) Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft) Najlepsza gra VR/AR: Resident Evil 4 VR (Capcom)

Resident Evil 4 VR (Capcom) Najlepsze wsparcie społeczności: Final Fantasy XIV (Square Enix)

Final Fantasy XIV (Square Enix) Najlepsza gra e-sportowa: League of Legends (Riot Games)

League of Legends (Riot Games) Najlepszy zawodnik e-sportowy: S1MPLE

S1MPLE Najlepsza drużyna e-sportowa: Natus Vincere

Natus Vincere Najlepszy trener e-sportowy: KKOMA

KKOMA Najlepsze wydarzenie e-sportowe: 2021 League of Legends World Championship

2021 League of Legends World Championship Najlepsza gra zdaniem społeczności: Halo Infinite (343 Industries / Microsoft)

Halo Infinite (343 Industries / Microsoft) Najbardziej oczekiwana gra: Elden Ring (From Software / Namco Bandai)

Elden Ring (From Software / Namco Bandai) Innowacja w dostępności: Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft) Najlepszy projekt dźwiękowy: Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft) Najlepszy występ aktorski: Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) Najlepsza narracja: Marvel's Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Marvel's Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix) Najlepsza ścieżka dźwiękowa/muzyka: NieR Replicant ver.1.22474487139… (Toylogic / PlatinumGames / Square Enix)

To jednak nie wszystko, sprawdźcie również najważniejsze ogłoszenia i premiery, jakie ujawniono podczas The Game Awards 2021: