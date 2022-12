The Game Awards 2022 – co zobaczymy podczas wydarzenia? Sprawdź. Dragon Age 4, Diablo 4, Death Stranding 2 i wiele więcej

Elden Ring – Bane of Disputant

Elden Ring to jedna z najlepszych gier 2022 roku. Zresztą tytuł ten jest nominowany do tytułu Gra Roku na The Game Awards 2022. Możliwe jednak, że fani produkcji From Software będą mieli dodatkowe powody do radości. Japoński producent najprawdopodobniej zapowie pierwsze DLC do gry, o którym plotkuje się od miesięcy. Co więcej, możliwe, że na jego premierę nie będziemy musieli długo czekać. From Software lubuje się w zaskakiwaniu graczy, tak jak zrobiło to z premierą darmowego DLC – Colosseum, które trafił od graczy tego samego dnia, w którym zostało zapowiedzianie.