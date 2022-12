The Game Awards 2022 – kiedy i gdzie oglądać najważniejsze wydarzenie roku? Tego nie możesz przegapić. Lista nominowanych

The Game Awards 2022 - najważniejsze wydarzenie roku dla wielu graczy, zbliża się wielkimi krokami. Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję na żywo? Jakie gry zobaczymy? Który tytuł otrzyma nagrodę gra roku? Sprawdź.

Spis treści

Pora na dziewiątą edycję The Game Awards, w tym roku możemy spodziewać się rekordowej widowni, wielu niespodzianek i zaciętego pojedynku o tytuł gry roku. Faworytem do zwycięstwa jest God of War Ragnarok, który otrzymał aż 11 nominacji. Tuż za nowymi przygodami Kratosa plasuje się Elden Ring (8 nominacji) oraz Horizon Forbidden West i Straty (po 7 nominacji). Kto będzie się cieszył z tej prestiżowej nagrody? O tym przekonamy się już niebawem. Kiedy dokładnie?

God of War Ragnarok otrzymał w tym roku najwięcej nominacji

The Game Awards 2022 – kiedy oglądać?

The Game Awards 2022 odbędzie się już dzisiaj, choć w Polsce wydarzenie obejrzymy dopiero po północy. Wydarzenie wystartuje dokładnie o godzinie 1:30 w nocy z 8 na 9 grudnia (czasu polskiego).

Główny organizator i gospodarz wydarzenia – Geoff Kieghley, zapowiedział już, że w tym roku gala będzie nieco bardziej skondensowana, a tym samym krótsza. W sumie całość powinna trwać około 2 – 2,5 godziny.

Gdzie obejrzeć The Game Awards 2022?

The Game Awards przestało być już niszową imprezą wyłącznie dla fanów gier. Obecnie jest to wielkie wydarzenie, które przyciąga miliony widzów. Nic zatem dziwnego, że niemal każda platforma chce udostępnić transmisję z TGA 2022. Wydarzenie obejrzycie m.in. na:

The Game Awards 2022 – lista nominowanych

Gra Roku

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsza reżyseria gry

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Narracja

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Warstwa artystyczna

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Muzyka i udźwiękowienie

Olivier Deriviere za A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh za Elden Ring

Bear McCreary za God of War Ragnarök

Two Feathers za Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda za Xenoblade Chronicles 3

Najlepszy projekt audio

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Najlepsze wystąpienie w grze

Ashly Burch - Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney - A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge - God of War Ragnarök

Manon Gage - Immortality

Sunny Suljic - God of War Ragnarök

Gra „z przesłaniem”

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling - Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Wciąż rozwijana gra

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Gra roku - indie

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

TUNIC

Najlepszy debiut indie

Neon White

NORCO

Stray

TUNIC

Vampire Survivors

Wsparcie społeczności

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Gra mobilna

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

MARVEL SNAP

Tower of Fantasy

Gra VR/AR

After the Fall

Among Us VR

BONELAB

Moss: Book II

Red Matter 2

Najlepsza gra akcji

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Przygodowa gra akcji

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

TUNIC

Najlepszy Role Playing

Elden Ring

Live a Live

Pokémon Legends: Arceus

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsza bijatyka

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

MultiVersus

Sifu

Gra rodzinna

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Gra symulacyjna/strategiczna

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: WARHAMMER III

Two Point Campus

Victoria 3

Gra sportowa/wyścigi

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Najlepszy Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Najbardziej wyczekiwana obecnie gra

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield(Bethesda Game Studios/Bethesda)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepszy twórca treści

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Najlepsza adaptacja

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Innowacje

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last Of Us Part I

The Quarry

Najlepsza gra e-sportowa

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Najlepszy zawodnik w e-sporcie

Jeong "Chovy" Ji-hoon (Gen.G, LOL)

Lee "Faker" Sang-hyeok (T1, LOL)

Finn "karrigan" Andersen ( (FaZe Clan - CS:GO)

Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Jacob "Yay" Whiteaker (Cloud9, Valorant)

Drużyna e-sportowa

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZe Clan (CS:GO)

Gen.G (League of Legends)

LA Thieves (Call of Duty)

LOUD (Valorant)

Najlepszy trener e-sportowy

Andrii "B1ad3" Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

Matheus “bzkA” Tarasconi (LOUD, Valorant)

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, Valorant)

Robert "RobbaN" Dahlström (FaZe Clan, CS:GO)

Go "Score" Dong-bin (Gen.G, LOL)

Wydarzenie e-sportowe

EVO 2022

2022 League of Legends World Championship

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

VALORANT Champions 2022

Co zobaczymy podczas The Game Awards 2022? Diablo 4 i Dragon Age 4 to pewniaki

Co zobaczymy podczas The Game Awards 2022?

The Game Awards to nie tylko rozdanie nagród, ale również prawdziwa uczta dla graczy, którzy mogą oglądać często premierowe zwiastuny z najbardziej oczekiwanych gier na rynku. W tym roku czeka na nas około 30-40 trailerów i pokazów rozgrywki. Wśród faworytów znajdują się Diablo 4, Dragon Age Dreadwolf, Death Stranding 2 i wiele więcej.

Pełną listę tytułów, które zobaczymy podczas The Game Awards znajdziecie w naszym artykule poświęconym najważniejszym ogłoszeniom wydarzenia.