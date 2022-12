The Game Awards 2022 - nowe gry, zapowiedzi, trailery, daty premier. Rok 2023 zapowiada się epicko!

The Game Awards to zdecydowanie jedna z najważniejszych imprez w roku jeśli chodzi o branże gamingową. To właśnie tutaj zapowiedziane zostały nowe gry oraz ogłoszone daty premier tytułów, na które z niecierpliwością czekamy.

The Game Awards 2022 już za nami. To dzisiaj rozdane zostały jedne z najważniejszych branżowych nagród. Elden Ring został Grą Roku. Także tutaj zobaczyliśmy nowe materiały z nadchodzących gier. Nie zabrakło także niespodzianek. Sprawdź, co mogliśmy zobaczyć podczas konferencji. Zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze zapowiedzi, trailery i daty premier nadchodzących gier.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI zadebiutuje 22 czerwca 2023 roku na PS5. Twórcy potwierdzili datę premiery i pokazali nowy zwiastun.

Armored Core VI

To jedna z większych niespodzianek The Game Awards. W 2023 roku pojawi się kolejna, opatrzona numerem 6 odsłona serii Armored Core od From Software.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Niestety nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Potwierdzono jednak, że DLC pojawi się w 2023 roku. Mogliśmy zobaczyć także nowy zwiastun.

The Lords of the Fallen

Co prawda nie poznaliśmy daty premiery, jednak mieliśmy okazję zobaczyć kapitalny zwiastun prezentujący The Lordsof the Fallen.

Crash Team Rumble

Crash Team Rumble to całkiem nowa droga dla uroczego liska. Gra zadebiutuje w 2023 roku.

Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden to gra action-RPG. Wcielimy się w postać Wygnańca, który trafił do Nowego Edenu. Musi się tu zmierzyć nadprzyrodzonymi istotami i starożytnymi tajemnicami. Gra zadebiutuje w 2023 roku na PC i konsolach PS5 i Xbox Series X.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zadebiutuje w 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Nie znamy jednak dokładnej daty premiery.

Transformers Reactivate

Transformers Reactivate to nowa gra od Splash Damage, w której główny nacisk będzie położony na rozgrywkę sieciową. Będzie można jednak także bawić się w pojedynkę. Nie jest jeszcze znana data premiery.

Remnant 2

Remnant 2 to kontynuacja wydanej w 2019 roku gry Remnant: From the Ashes. Gra byłą chwalona przez graczy za klimat i rozgrywkę. Podczas The Game Awards zobazcyliśmy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Horizon Forbidden West zadebiutował na początku tego roku. Twórcy jednak nie dają za wygraną i tworzą nową historię, która pozwoli powrócić do świata Alloy. Nadchodzi Horizon Forbidden West: Burning Shores. Premiera zaplanowana jest na 19 kwietnia 2023 roku.

Diablo 4

Na to ogłoszenie czekało mnóstwo osób. Możemy już oficjalnie powiedzieć, że Diablo 4 zadebiutuje na rynku 6 czerwca 2023 roku. Co więcej, otrzymaliśmy nowy, kapitalny zwiastun produkcji. Możliwe są już także zamówienia przedpremierowe.

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 nareszcie wychodzi z wczesnego dostępu. Gra w pełnej wersji zadebiutuje w sierpniu 2023 roku. Dostępna jest już edycja kolekcjonerska.

Nightingale

Nightingale to nowa gra studia, które tworzą ludzie w przeszłości pracujący m.in. nad takimi tytułami jak Mass Effect czy Dragon Age. Nie będzie to jednak kolejne RPG. Inflexion Games zdecydowało się na survivalową rozgrywkę w świecie, który łączy klimaty wiktoriańskie ze steampunkiem.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum ma być dla graczy prawdziwie nowym doświadczeniem. Strzelanka, w której bardzo dużą rolę odegra magia pojawi się na PC oraz PS5 i Xbox Series X w 2023 roku.

Tekken 8

Tekken 8 ma być prawdziwie next-genowym doznaniem. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5. Niestety nie poznaliśmy jeszcze daty premiery, jednak mogliśmy zobaczyć fragmenty rozrwyki.

Death Stranding 2

Death Stranding 2 zostało oficjalnie zapowiedziane! Podczas The Game Awards zobaczyliśmy chwytający za serce zwiastun nowej gry Hideo Kojimy.

Diune Awakening

Diune Awakening to nadchodząca survivalowa gra MMO z otwartym światem. Podczas The Game Awards mogliśmy zobaczyć zwiastun wersji pre-alpha.

Earthblade

Jeśli lubicie pixelartowe, sidescrollowe platformówki to Earthblade jest dla was. Gra twórców Celeste zadebiutuje na rynku w 2024 roku.

Jedi Survivor

Podczas The Game Awards EA pokazało materiał, na którym możemy zobaczyć fragmenty rozgrywki z Jedi Survivor. Gra zadebiutuje 17 marca 2023 roku.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Suicide Squad: Kill The Justice League od Rocksteady Games zadebiutuje na rynku 26 maja 2023 roku. W grze ostatni raz usłyszymy głos zmarłego niedawno Kevina Conroya.

Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: Lightfall zadebiutuje 28 lutego 2023 roku. Podczas The Game Awards mogliśmy zobaczyć nowy zwiastun prezentujacy dodatek.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon to nowa produkcja, która pozwoli nam jeszcze lepiej poznać uniwersum gry. Tytuł zadebiutuje 17 marca 2023 roku na Nintendo Switch.

Judas

Judas to nowa gra, za którą odpowiedzialny jest zespół tworzący BioShock. Gra pojawi się w 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X i PS5.

Hades 2

Hades okazał się jedną z najciekawszych gier ostatnich lat. Okazuje się, że Supegiant Games pracuje nad kolejną odsłoną. W 2023 roku zostanie uruchomiony wczesny dostęp.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 zadebiutuje 2 czerwca 2023 roku na Pc oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Atomic Heart

21 lutego 2023 roku na PC, PS5 i Xbox Series X zadebiutuje Atomic Heart, gra, która powinna przyprawić o szybsze bicie serca fanów BioShock. Otrzymaliśmy nowy, pełny kacji zwiastun.

Replaced

Niezwykle klimatyczna platformówka 2,5 D, czyli Replaced doczekała się prezentacji podczas The Game Awards. Gra trafi na rynek w 2023 roku. Znajdzie się w usłudze Xbox Game Pass.

Scars Above

Przygodowa gra akcji, tworzona przez studio Mad Head Games zadebiutuje 28 lutego 2023 roku na PC oraz konsolach PS4, PS5 i Xbox Series X.

Hellboy Web of Wyrd

Hellboy Web of Wyrd to nowa gra akcji z widokiem trzecioosobowym, która charakteryzować się będzie kreskówkową stylistyką. Gra pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch. Aktualnie nie zdradzono więcej szczegółów.

Returnal na PC

Returnal, gra akcji, która dostępna była do tej pory tylko na konsolach PS5 zmierza na komputery osobiste.

Vampire Survivors mobile

Vampire Survivors, jedna z najciekawszych gier niezależnych tego roku trafiła na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS całkowicie za darmo.