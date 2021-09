The Good Doctor sezon 4 i 5 - gdzie obejrzeć?

Czwarty sezon "The Good Doctor" swoją premierę miał 7 kwietnia, jednak póki co nie jest dostępny na Netflixie. Gdzie w takim razie obejrzeć najnowsze odcinki serialu? Podpowiadamy.

"The Good Doctor" to serial medyczny, który w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności na platformie Netflix. Historia Shauna Murphy'ego, autystycznego mężczyzny, którego jedynym marzeniem jest zostać dobrym chirurgiem, wzrusza niejednego widza. Do dnia dzisiejszego opublikowano 4 sezony produkcji, a premiera kolejnego zbliża się wielkimi krokami. Niestety, póki co na Netflixie, jednej z najpopularniejszych platform VOD w Polsce, udostępnione są zaledwie trzy sezony, gdzie w takim razie legalnie w Polsce obejrzeć czwartą i piątą część?

The Good Doctor — o czym jest?

"The Good Doctor" to świetna propozycja na leniwe wieczory. Na dowód tego niech świadczy stale utrzymywanie się w ścisłej czołówce TOP 10 platformy Netflix. Niebanalna fabuła podnosi morale oraz dostarcza wspaniałą rozrywkę, co tylko przyciąga kolejnych widzów. Niech Was jednak nie zwiedzie stosunkowo postępowy pomysł na fabułę — nie jest on aż taki oryginalny. Okazuje się, że amerykańska wersja "The Good Doctor" jest adaptacją południowokoreańskiego serialu o tym samym tytule. Twórcami są David Shore oraz Daniel Dae Kim. Fabuła opowiada historię ambitnego Shauna Murphy'ego, który ma autyzm. Jego talent objawia się w zapamiętywaniu wszelakich szczegółów i umiejętności analitycznego myślenia. Wszelkie przeciwności losu przekuł w marzenie bycia "dobrym chirurgiem". Gdy zostaje rezydentem w szpitalu, spotyka się ze stygmatyzacją, z którą to dzielnie walczy.

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórcy: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides

Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

The Good Doctor — Sezon 4

Sezon 4 serialu "The Good Doctor" premierę miał 2 listopada 2020 na kanale ABC w Stanach Zjednoczonych. Składa się on z 20 czterdziestopięciominutowych odcinków, z czego ostatni został wyemitowany 7 czerwca 2021 roku. W Polsce premiera odbyła się 7 kwietnia 2021 na kanale AXN. Fabuła opowiada część historii, kiedy to Shaun Murphy zaczyna swój związek z Leą. Równolegle w szpitalu zostaje mu przydzielonych dwóch pierwszorocznych, których musi poprowadzić — a nie jest to łatwe.

Gdzie obejrzeć 4 i 5 sezon serialu The Good Doctor?

Pierwsze trzy sezony serialu "The Good Doctor" można obejrzeć na platformie Netflix. Znajdują się tam wszystkie odcinki, które dostępne są z polskim, niemieckim i angielskim lektorem oraz z polskimi, angielskimi, niemieckimi, ukraińskimi i rosyjskimi napisami. Alternatywą jest platforma Viaplay, gdzie znajdziemy aż cztery sezony serialu. Tam twórcy udostępnili polską i angielską wersję językową. Inaczej sprawa wygląda z 5 sezonem, który amerykańską premierę będzie miał 27 września 2021 roku na kanale ABC w Stanach Zjednoczonych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie podano, żeby w planach był także polski debiut.