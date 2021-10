The Good Doctor sezon 5 - jak obejrzeć premierowe odcinki?

Serial "The Good Doctor" dostępny jest na platformach Netflix oraz Viaplay. Podpowiadamy, gdzie oglądać premierę 5 sezonu.

"The Good Doctor" to serial medyczny, który w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności na platformie Netflix oraz Viaplay. Fabuła produkcji opowiada historię Shauna Murphy'ego — autystycznego mężczyzny, którego jedynym marzeniem jest zostać dobrym chirurgiem. Do dnia dzisiejszego opublikowano 4 sezony produkcji, a premiera kontynuacji odbywa się już teraz. Najpierw przypomnijmy sobie jednak parę szczegółów na temat "The Good Doctor".

fot. Netflix

The Good Doctor

reż. David Shore

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórcy: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides

Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Pierwsze trzy sezony produkcji są dostępne do obejrzenia na platformie Netflix. Alternatywą jest serwis Viaplay, gdzie znajdziemy aż cztery sezony "The Good Doctor". Piąty sezon opowiadający historię Murphy'ego będzie miał amerykańską premierę 27 września 2021 roku na kanale ABC w Stanach Zjednoczonych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie podano, żeby w planach był polski debiut.

Istnieje jednak sposób, który pozwoli obejrzeć odcinki 5 sezonu. Otóż wystarczy skorzystać z sieci VPN, która umożliwia dostęp do blokowanych treści oraz witryn. Warto więc zerknąć na ranking najlepszych VPN, który pomoże w wyborze oraz rozjaśni dokładnie działanie sieci VPN. Następnie należy wejść na stronę internetową kanału ABC, by cieszyć się kontynuację "The Good Doctor". Jest jednak jedna uwaga — odcinki piątego sezonu będą dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej.