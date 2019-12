The Last Remnant Remastered - znakomity jRPG już dostępny na Androidzie i iOS-ie

Square Enix ogłosiło, że odświeżona wersja The Last Remnant jest już dostępna dla posiadaczy urządzeń mobilnych z systemami Android bądź iOS.

The Last Remnant to bez wątpienia jedna z najbardziej niedocenionych gier jRPG w historii. Oryginalnie wydana ona została w 2008 roku na wyłączność konsoli Xbox 360, gdzie nie znalazła uznania w oczach graczy. Znacznie lepiej poradziła sobie, wydana nieco później, wersja PC-towa. Możliwe, że to właśnie dzięki sukcesie na PC, japoński producent zdecydował się zainwestować w remaster gry i przenieść ją na współczesne urządzenia.

Square Enix postanowiło zrekompensować sympatykom konsol Sony brak The Last Remnant i wydało remaster produkcji, który zadebiutował w grudniu zeszłego roku na wyłączność PlayStation 4. Dzisiaj natomiast rzeczona gra zawitała na urządzeniach mobilnych z systemami Android bądź iOS.

The Last Remnant Remastered pod względem rozgrywki nie oferuje wiele nowości. Najmocniej w stosunku do oryginału zmieniła się oprawa graficzna, która prezentuje się znacznie lepiej, a to m.in. za sprawą zmiany silnika na Unreal Engine 4.

Zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store The Last Remnant Remastered wyceniono na 94,99 zł. Należy jednak pamiętać, że w tej cenie otrzymujemy pełną produkcją pozbawioną jakichkolwiek mikropłatności czy reklam. Gra do poprawnego działania wymaga urządzenia z systemem Android 7.0 lub nowszym bądź iOS 13.0 wzwyż.