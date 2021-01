The Last of Us 2 już niebawem otrzyma aktualizację na PS5

Jedna z najlepszych gier ery PlayStation 4 już niebawem doczeka się ulepszonej wersji na PS5. Czego możemy się po niej spodziewać?

O tym, że wywiady nie są wcale prostą sprawą przekonał się ostatnio Hermen Hulst - szef Sony Worldwide Studios. W rozmowie z dziennikarzami serwisu PlayStation Blog, przedstawiciel Sony nieco przedwcześnie ujawnił plany studia Naughty Dog związane z The Last of Us 2. W pewnym momencie wywiadu, Hulst stwierdził:

Jestem również pod dużym wrażeniem pracy, jaką Sucker Punch i Naughty Dog wykonali, aby oba tytuły (The Last of Us Part oraz Ghost of Tsushima - przyp. red.) tak dobrze działały na PS5.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że The Last of Us 2 nie otrzymało jeszcze żadnej aktualizacji związanej z PlayStation 5. Możliwości mamy zatem dwie - lider Sony Worldwide Studios po prostu się pomylił albo widział już obie gry z ulepszeniami dla PS5 i w trakcie rozmowy po prostu się zapomniał. Ta druga opcja wydaje się być znacznie bardziej prawdopodobna, szczególnie, że przecież samo Naughty Dog przyznało, że z The Last of Us 2 jeszcze nie skończyło. Jeszce w tym roku gra powinna otrzymać rozbudowany tryb sieciowy. Lider studia - Neil Druckmann, zdradził, że będzie to multiplayer z jakim jeszcze nie mieliśmy do czynienia.

Śmiało możemy zatem założyć, że Sony będzie chciało wykorzystać nowy tryb oraz ulepszoną wersję gry, aby zachęcić kolejnych graczy do zakupu PS5. Wcześniej spekulowano również o remasterze The Last of US 2 na PS5 (na wzór części pierwszej, która ukazała się na PS3 i wkrótce na PS4), ale obecnie (przy wstecznej kompatybilności) trudno wyobrazić sobie podobną sytuację. Szczególnie, że Sony jest świadome, iż konkurencja podobne ulepszenia dostarcza tylko i wyłącznie w formie darmowych aktualizacji.

The Last of Us 2 już w wersji na PS4 prezentuje się olśniewająco, czego możemy zatem się spodziewać po wersji na PS5? Z całą pewnością, stałych 60 klatek na sekundę przy natywnym 4K. Możliwe, że twórcy pokuszą się również o wyższej jakości tekstury i wsparcie dla technologii ray tracing (chociaż to już nieco mniej prawdopodobne).

Pora na najważniejsze pytanie - kiedy możemy spodziewać się ulepszonej wersji The Last of Us 2 na PS5? Tego niestety nie wiemy. Wypowiedź Hermena Hulsta sugeruje jednak, że widział on już grę na PS5, więc możliwe, że zapowiedź aktualizacji otrzymamy już niebawem. Spekuluje się, że pod koniec stycznia bądź na początku lutego ma się odbyć kolejny State of Play od Sony. Możliwe, że właśnie tam poznamy datę premiery ulepszonego The Last of Us Part 2 na PlayStation 5.

