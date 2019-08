The Last of Us 2 - już niedługo możemy zobaczyć nowy gameplay z gry

Nowy gameplay z The Last of Us 2 został zaprezentowany podczas GameStop Managers Conference. Niestety, materiał mogli zobaczyć jedynie wybrańcy.

W dniu wczorajszym, podczas GameStop Managers Conference zaprezentowany nowy materiał z rozgrywki w The Last of Us 2. Liczne źródła podają, że rzeczony gameplay koncentrował się na mechanice skradania i pokazywał, w jaki sposób gracze mogą wykorzystać konkretnych przeciwników - "clickersy", na swoją korzyść. Cała sekwencja prezentowała się ponoć wyjątkowo klimatycznie bowiem osadzona była w bardzo ciemnym miejscu, oświetlanym jedynie przez światło latarki.

Podczas prezentacji podkreślono, że niebawem możemy spodziewać się kolejnych materiałów, z sugestią, że tym razem przeznaczonych do publicznej prezentacji. Kiedy nastąpi owo "niebawem"? Tego niestety nie wiemy, ale idealna okazja do pokazania nowego gameplayu nadarzy się już niebawem - podczas targów Tokyo Game Show 2019, które rozpoczną się 12 września. W sieci pojawiają się również głosy, że więcej na temat The Last of Us 2 dowiemy się podczas kolejnego odcinka programu State of Play, który ma się odbyć na przełomie października i listopada.

The Last of Us 2 to kontynuacja znakomitej gry studia Naughty Dog (Uncharted, Crash Bandicoot) z 2013 roku. Produkcja, podobnie jak część pierwsza, zmierza wyłącznie na konsole Sony. Niestety wciąż nie wiemy kiedy The Last of Us 2 trafi do sprzedaży.

