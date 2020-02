The Last of Us 2 otrzymuje ostatnie szlify - premiera gry niczym niezagrożona

Wszystko wskazuje na to, że jedna z największy premier tego roku - The Last of Us 2, trafi na sklepowe półki zgodnie z terminem. Twórcy poinformowali właśnie, że są już na ostatnim etapie prac.

Rok 2020 zapowiada się niezwykle ciekawie dla sympatyków elektronicznej rozrywki. Za nami już kilka ciekawych premier, w tym nadspodziewanie dobre Zombie Army 4: Dead War, a w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się "wysypu" hitów. Jednym z nich najprawdopodobniej będzie długo wyczekiwana kontynuacja The Last of Us.

Premiera The Last of Us 2 była już raz przekładana i wobec braku kolejnych aktualizacji, na temat produkcji zaczęły pojawiać się głosy, że może dojść do kolejnego opóźnienia. Na szczęście przedstawiciele studia Naughty Dog postanowili rozwiać wszelkie obawy i ujawnili, że cały zespół jest obecnie skupiony na ostatnich szlifach gry.

Z radością informujemy, że weszliśmy na ostatni etap produkcji i kończymy prace nad The Last of Us Part II. Koniec procesu produkcji przybliża nas o jeden, bardzo duży krok do premiery. Wiemy, że wszyscy byliście bardzo cierpliwi przez ostatnie kilka lat, dlatego ekscytujące było zobaczyć, jak nasza gra nabiera ostatecznego kształtu i wiedząc, że wkrótce będzie w waszych rękach. - Naughty Dog

Z całą pewnością powyższą wypowiedź deweloperów możemy wziąć za "dobrą monetę" i liczyć, że The Last of Us 2 dotrze do nas zgodnie z planem, czyli dokładnie 29 maja. Najnowsza produkcja Naughty Dog będzie dostępna wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

źródło: gamingbolt.com