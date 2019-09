The Last of Us 2 z datą premiery! Twórcy prezentują nowy zwiastun

Zgodnie z oczekiwaniami, podczas ostatniego State of Play doczekaliśmy się nowych informacji na temat The Last of Us 2. Długo wyczekiwana produkcja studia Naughty Dog zadebiutuje na początku przyszłego roku.

The Last of Us 2 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tej generacji przez sympatyków konsol Sony. Po raz pierwszy o produkcji studia Naughty Dog usłyszeliśmy pod koniec 2016 roku, wówczas dowiedzieliśmy się, że będzie to bezpośrednia kontynuacja pierwszej części gry. Tym razem jednak główną bohaterką opowieści została Ellie. Od tamtej pory twórcy gry byli bardzo oszczędni w prezentacji nowych materiałów. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach się to zmieni, bowiem premiera The Last of Us 2 nastąpi szybciej niż przewidywano.

Na kolejną przygodę w postapokaliptycznym świecie przyjdzie nam wyruszyć już 21 lutego 2020 roku, tym samym The Last of Us 2 uniknie bezpośredniej konfrontacji z takimi hitami jak Final Fantasy 7 Remake (premiera 3 marca) czy Cyberpunk 2077 (16 kwietnia 2020). To jednak nie koniec rewelacji, studio Naughty Dog postanowiło zaprezentować nowy zwiastun produkcji, który nie tylko pokazuje jak pięknie prezentuje się gra, ale zawiera również prawdziwą bombę na sam koniec.

Sony ujawniło, że The Last of Us 2 zadebiutuje na dwóch płytach Blu-ray. Co więcej, na rynku będzie dostępnych aż pięć wydań gry, różniących się od siebie przede wszystkim dodatkami. Najbardziej rozbudowana wersja - The Last of Us 2 Part II Ellie Edition, zawiera: