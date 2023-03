The Last of Us – 5 rzeczy, które wiemy o 2. sezonie serialu HBO Max

Pierwszy sezon "The Last of Us" właśnie się zakończył, pozostawiając przynajmniej część widzów w tęsknocie za bohaterami. Na szczęście 2. sezon opowieści o postapokaliptycznym świecie jest już potwierdzony. Postanowiliśmy sprawdzić, co w takim razie wiadomo o kontynuacji serialu HBO Max.

Spis treści

Pierwszy sezon The Last of Us dobiegł końca. Opinie na jego temat są różne – od zachwytu, poprzez zwykłe zadowolenie aż do rozczarowania – jednak chyba wszyscy czekają na 2. sezon opowieści. To, że powstanie, wiemy od jakiegoś czasu. Istnieje w końcu druga część gry i byłoby dziwne, gdyby twórcy nie pokusili się o jej adaptację. Z drugiej strony dzięki zainteresowaniu widzów serialowe The Last of Us to prawdziwa żyła złota, z której nie zrezygnują żadni szanujący się producenci.

Skoro kontynuacja serialu The Last of Us jest już potwierdzona, przekonajmy się, co wiadomo na jej temat.

Zobacz również:

Data premiery

Żadne informacje na temat daty premiery 2. sezonu The Last of Us nie zostały jeszcze ogłoszone. Jednak w niedawnym wywiadzie Pedro Pascal stwierdził, że ekipa na plan filmowy może wejść jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Biorąc jednak pod uwagę konieczność stworzenia scenariusza i przygotowania produkcji, stanie się to pewnie najwcześniej jesienią.

W przypadku pierwszego sezonu realizacja zdjęć i postprodukcja w sumie zajęły 18 miesięcy. Biorąc to wszystko pod uwagę, można oszacować, że 2. sezon The Last of Us pojawi się najwcześniej pod koniec roku 2024.

Fabuła

Sezon 2. serialu HBO Max powstanie na podstawie gry The Last of Us Part II. Przedstawia ona wydarzenia rozgrywające się po 5 latach od podróży Ellie i Joela do Salt Lake City – Craig Mazin i Neil Druckmann zapowiedzieli, że serial nie wypełni tej luki i widzowie muszą przygotować się na przeskok w czasie.

W 2. sezonie Ellie będzie więc już 19-latką. Wraz z Joelem mieszkać będzie w osadzie Tommy'ego i Marii, czyli w Jackson, Wyoming. Ponure wydarzenia związane z pewną zemstą i fanatycznym kultem Serafitów sprawią, że bohaterowie będą jednak zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego schronienia.

Według twórców serialu, część wydarzeń z gry zostanie przedstawiona wiernie, jednak gracze powinni przygotować się też na pewne zmiany – niekiedy niewielkie, w innych przypadkach bardziej radykalne.

fot. HBO Max

Obsada

Ze względu na młodzieńczy wygląd Belli Ramsey pojawiły się spekulacje, jakoby w 2. sezonie postać Ellie miała zagrać inna aktorka. Plotki te można spokojnie włożyć między bajki – Ramsey potwierdziła bowiem, że powróci w kolejnej odsłonie The Last of Us. Widzowie mogą też oczywiście spodziewać się powrotu Pedro Pascala w roli Joela.

W 2. sezonie pojawi się też kilka nowych, ważnych postaci, które oczywiście nie zostały jeszcze obsadzone. Twórcy muszą znaleźć odtwórców takich ról, jak:

Dina – mieszkająca w Jackson dziewczyna, obiekt uczuć Ellie. Fani gry spekulują, że Dinę można było zobaczyć przez chwilę w 6. odcinku pierwszego sezonu – miała to być nastolatka przyglądająca się ukradkiem Joelowi i Ellie podczas posiłku we wspólnej stołówce. W dziewczynę wcieliła się wówczas Paolina van Kleef;

– mieszkająca w Jackson dziewczyna, obiekt uczuć Ellie. Fani gry spekulują, że Dinę można było zobaczyć przez chwilę w 6. odcinku pierwszego sezonu – miała to być nastolatka przyglądająca się ukradkiem Joelowi i Ellie podczas posiłku we wspólnej stołówce. W dziewczynę wcieliła się wówczas Paolina van Kleef; Abby – jedna z najważniejszych postaci gry The Last of Us Part II, spiritus movens fabuły. Niektórzy fani do roli Abby typują aktorkę Shannon Berry (głównie ze względu na silne podobieństwo wizualne do bohaterki gry);

– jedna z najważniejszych postaci gry The Last of Us Part II, spiritus movens fabuły. Niektórzy fani do roli Abby typują aktorkę Shannon Berry (głównie ze względu na silne podobieństwo wizualne do bohaterki gry); Jesse – były chłopak Diny;

– były chłopak Diny; Owen – były chłopak Abby;

– były chłopak Abby; Lev i Yara – współpracujące z Abby rodzeństwo.

fot. HBO Max

Zarażeni

Jednym z największych zarzutów kierowanych pod adresem pierwszego sezonu The Last of Us była bardzo mała liczba scen z zarażonymi oraz scen akcji. Mazin i Druckmann zapowiedzieli już, że 2. sezon będzie pod tym względem nieco inny – z pewnością będzie w nim więcej zainfekowanych Cordycepsem monstrów.

Czy będzie sezon 3.?

Tak! Showrunnerzy obwieścili, że 2. sezon serialu nie pomieści wszystkich wydarzeń z The Last of Us Part II i widzowie mogą spodziewać się co najmniej jeszcze jednego sezonu.

Czy The Last of Us może liczyć więcej niż 3. sezony? Tego nie wiadomo. Mazin i Druckmann nie mają zamiaru rozszerzać serialowej historii ponad to, co pojawiło się w grze – jednocześnie pojawiają się plotki o możliwości stworzenia The Last of Us Part III. Twórcy ze studia Naughty Dog zapewniają jednak, że kontynuacja gry powstanie tylko wówczas, gdy uda się im wymyślić naprawdę wciągającą opowieść – jeśli tak się stanie, zapewne rozrośnie się również serial HBO.

Zobacz także: I to by było na tyle? Recenzja ostatniego odcinka The Last of Us