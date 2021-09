The Last of Us Fractions - kiedy informacje o trybie sieciowym?

Od dłuższego czasu czekamy na jakiekolwiek informacje na temat The Last of US Fractions. Być może już za dwa dni poznamy szczegóły.

Już w najbliższą niedzielę, 26 września, odbędzie się The Last of Us Day. Naughty Dog oraz Sony przygotowują sporo niespodzianek. Zobaczymy m.in. nowe gadżety i ubrania związane z marką. Jednak to, co rozpala wyobraźnię graczy, to tajemnicze zdanie, które pojawiło się we wpisie na blogu PlayStation.

Poza merchem, 26 września o 18:00 ujawnimy kilka zupełnie nowych treści.

Wiele osób twierdzi, że nareszcie poznamy jakiekolwiek szczegóły na temat sieciowego trybu Fractions. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się jeszcze przed premierą The Last of Us 2, ale na wiele miesięcy zapadła cisza w tym temacie. Zgodnie z przeciekami, Naughty Dog pracuje aktualnie nad grą multiplayer oraz The Last of Us Remake. Istnieje jeszcze możliwość, że Sony pokaże nowości związane z serialem. Miejmy jednak nadzieję, że już w ten weekend dowiemy się czegoś więcej o Frakcjach.

