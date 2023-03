The Last of Us Part I na PC - nowości, zmiany, wymagania

Już wkrótce The Last of Us Part I pojawi się na PC. Na jakie zmiany i nowości możemy liczyć? Jakie będą wymagania sprzętowe?

The Last of Us Part I zadebiutuje na PC już 28 marca. Do premiery nie pozostało już wiele czasu, więc Naughty Dog podzieliło się z graczami garścią informacji na temat produkcji. Mowa tutaj o ulepszeniach, nowościach. Doczekaliśmy się także wymagań sprzętowych.

W The LAst of Us Part I możemy spodziewać się wielu udogodnień i funkcji, które znane są graczom typowo pecetowym. Mowa tutaj o obsłudze DLSS i FSR oraz wsparciu monitorów panoramicznych 21:9 oraz 32:9. Jak to bywa w przypadku gier na PC, w pełni obsługiwana będzie mysz i klawiatura. Wiadomo, lepiej jednak gra się na padzie. Co więcej, posiadacze DualSense będą mogli skorzystać ze wszystkich jego opcji, pod warunkiem, że będzie podłączony przewodowo. Mowa tutaj przede wszystkim o technologii haptycznej.

Na materiałach z gry możemy zobaczyć, że The Last of Us PArt I na PC będzie wyglądało świetnie. Jaki w takim razie komputer będzie potrzebny, aby cieszyć się rozgrywką? Twórcy przygotowali aż 4 konfiguracje.

Minimalne

System - Windows 10, 64 bit

- Windows 10, 64 bit Procesor - Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1500X

- Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1500X Karta graficzna - NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB

- NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB RAM - 16 GB

- 16 GB Dysk - 100 GB

- 100 GB Szczegóły - Niskie detale, 720p, 30 FPS

Rekomendowane

System - Windows 10, 64 bit

- Windows 10, 64 bit Procesor - Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X

- Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB / AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / AMD Radeon RX 6600 XT

- NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB / AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / AMD Radeon RX 6600 XT RAM - 16 GB

- 16 GB Dysk - 100 GB

- 100 GB Szczegóły - Wysokie detale, 1080p, 60 FPS

Performance

System - Windows 10, 64 bit

- Windows 10, 64 bit Procesor - Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

- Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT

- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT RAM - 32 GB

- 32 GB Dysk - 100 GB

- 100 GB Szczegóły - Wysokie detale, 1440p, 60 FPS

Ultra

System - Windows 10, 64 bit

- Windows 10, 64 bit Procesor - Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 9 5900X

- Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 9 5900X Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT (FSR 2 Quality)

- NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT (FSR 2 Quality) RAM - 32 GB

- 32 GB Dysk - 100 GB

- 100 GB Szczegóły - Ultra detale, 2160p, 60 FPS