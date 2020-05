The Last of Us Part II - nowy zwiastun z rozgrywką już jest, oj będzie się działo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Naghty Dog opublikowało dzisiaj nowy zwiastun gry The Last of Us Part II. Szykuje nam się kawał mocnej historii.

Sporo się dzieje ostatnio wokół The Last of Us Part II. Najpierw Sony, dość niespodziewanie, anuluje majową premierę gry, nie informując przy tym o powodach takiej decyzji i nie podając nowej daty debiutu. Następnie pojawiły się spekulacje, że produkcja Naughty Dog zadebiutuje dopiero w okolicach premiery PlayStation 5. Na szczęście okazało się to nieprawdą, a pod koniec kwietnia, japoński producent poinformował, że The Last of Us Part II trafi do sprzedaży 19 czerwca.

Gdy wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu, to do sieci trafił ogromny materiał wideo, który praktycznie spoilerował całą grę. Twórcy byli załamani, szczególnie, że sugerowano, iż to jeden z niezadowolonych pracowników Naughty Dog był autorem "przecieku" (co również okazało się później nieprawdą). Na szczęście, większość graczy chce sama wypróbować tytuł i już teraz (za sprawą wyników z przedsprzedaży gry) The Last of Us Part II zapowiada się na jedną z największych premier na PlayStation 4.

Wiemy już, że gra uzyskała "złoty status", co oznacza, że płyty z nią trafiły już do tłoczni. Chcąc, po części, uczcić ten ważny moment w produkcji, studio Naughty Dog opublikowało właśnie zwiastun z niepublikowanymi dotąd fragmentami z rozgrywki w The Last of Us Part II. Co tu dużo pisać, musicie to zobaczyć.

Jak widać, historia The Last of Us Part II do lekkich należeć nie będzie. Twórcy już wcześniej podkreślali, że dla graczy będzie to intensywna, wstrząsająca i emocjonalna przygoda, zaś głównym mianownikiem opowieści będzie nienawiść.

źródło: Sony