The Last of Us Part II to najwybitniejsza gra generacji? Poznaliśmy pierwsze oceny

Do sieci spływają pierwsze recenzje The Last of Us Part II, jak oceniono najnowszą produkcję Naughty Dog? Sprawdźmy.

Czternastego czerwca 2013 roku na rynku debiutuje gra The Last of Us od Naughty Dog. Ma to być jednocześnie wielkie pożegnanie, odchodzącej na emeryturę, konsoli PlayStation 3. Wówczas twierdzono, że produkcja ociera się o doskonałość i ciężko będzie w przyszłości stworzyć coś równie monumentalnego. Po latach, użytkownicy portalu Metacritic uznali The Last of Us za najlepszą grę dekady.

Jak łatwo się domyślić, oczekiwania względem kontynuacji były ogromne. Każdy fragment informacji na temat The Last of Us Part II wzbudzał ogromne emocje. Sama produkcja gry również nie należała do najłatwiejszych, premierę tytułu kilkukrotnie przekładano, a sami twórcy musieli mierzyć się z wewnętrznymi problemami i oskarżeniami o regularnie stosowanie tzw. crunchy, czyli licznych (często przymusowych) nadgodzin podczas procesu produkcyjnego gry.

Po latach oczekiwań, The Last of Us Part II trafiło w ręce recenzentów, którzy są wyjątkowo zgodni - najnowsza produkcja Naught Dog to prawdziwe arcydzieło. Przygody Ellie największe pochwały zbierają za historię, która przez wielu określana jest jako "jedna z najlepszych i najważniejszych w historii gamingu". "Niegrzeczne pieski" zadbały również o znakomity gameplay i świat przedstawiony, w którym zadbano o najmniejsze detale.

The Last of Us Par II

W momencie pisania tego artykuły, w serwisie Metacritic, The Last of Us Part II może pochwalić się średnią ocen na poziomie 96 (w oparciu o 79 recenzji).

Już w przyszłym tygodniu - 19 czerwca, wszyscy gracze będą mogli się przekonać czy recenzenci mają w tym wypadku rację. The Last of Us Part II jest dostępne wyłącznie na PlayStation 4.

