The Last of Us - Sony szykuje remake gry na PlayStation 5

The Last of Us może już niebawem otrzymać kolejne odświeżenie, tym razem na PlayStation 5.

Ciekawe wieści przyniósł nam artykuł doświadczonego dziennikarza Jasona Schreiera, który ukazał się na łamach serwisu Bloomberg. Jak donosi autor - Sony chce wykorzystać do granic możliwości swoje najbardziej dochodowe marki, a w szczególności te, za które odpowiada studio Naughty Dog.

The Last of Us i Uncharted to marki, które zna każdy fan gier. Włodarze Sony najwyraźniej uznali, że wystarczą one do osiągnięcia sukcesy w dziewiątej generacji konsol. Schreier dotarł do informacji, z których wynika, że Naughty Dog pracuje obecnie nad aż trzema projektami powiązanymi z wymienionym wcześniej seriami.

Pierwszy z nich to rozbudowany tryb sieciowy do The Last of Us Part 2 (często określany jako The Last of Us Factions). Nie jest to żadnym zaskoczeniem bowiem Naughty Dog już niejednokrotnie podkreślało, że nad takową produkcją pracują. Znacznie większym zaskoczeniem jest remake pierwszego The Last of Us, które oryginalnie ukazało się w 2013 roku na PlayStation 3. Co ciekawe jednak, gra doczekała się już odświeżonego wydania w postaci The Last of Us Remastered w 2014 roku na PlayStation 4. W przypadku nowej produkcji mówimy jednak o pełnym remake'u, który jakością (pod względem graficznym) ma dorównywać kontynuacji z zeszłego roku.

Spekuluje się, że Sony będzie chciało wykorzystać serial aktorski The Last of Us (który powstaje przy współpracy z HBO), żeby dodatkowo wypromować remake.

To jednak nie koniec informacji, do których dotarł dziennikarz Bloomberga. Sony zdecydowało o podzieleniu studia Sony Bend i anulowaniu kontynuacji ciepło przyjętego Days Gone. Znaczna część zespołu ma teraz pomagać Naughty Dog przy pracach nad nową odsłoną serii Uncharted.

Czy anulowanie Days Gone 2 to dobra decyzja? Choć gra nie podbiła serc recenzentów to sprzedała się na tyle dobrze, że kontynuacja wydawała się kwestią czasu. Coraz więcej wskazuje na, że Sony woli inwestować w sprawdzone marki niż ryzykować tworzenie zupełnie nowe tytuły. Niemal wszystkie zapowiedziane do tej pory gry na wyłączność PS5 to kolejne odsłony lubianych serii: Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West czy God of War Ragnarok.

