The Last of Us - czy 3 odcinek będzie na Netflix? Gdzie oglądać online?

Premiera 3 odcinka serialu The Last of Us już za tydzień. Zastanawiasz się, gdzie obejrzeć go online? Już nie musisz dłużej szukać.

Tytuł : The Last of Us

: The Last of Us Produkcja : USA, Kanada

: USA, Kanada Gatunek : Horror

: Horror Premiera : 16.01.2023

: 16.01.2023 Potwierdzone sezony : 1

: 1 Obsada: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Barlett, Jeffrey Pierce

The Last of Us to zdecydowanie jedna z najlepszych gier nie tylko na PlayStation, ale też gier w ogóle. Już możemy oglądać serialową adaptację tego dzieła. Pierwszy odcinek miał premierę 16 stycznia.

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

Historia rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zahartowany ocalały, zostaje zatrudniony, by przemycić Ellie, 14-letnią dziewczynkę, ze strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako prosta praca, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Aktualnie dostępne są 2 epizody. Premiera 3 odcinka zaplanowana jest na 30 stycznia. Ten, jak i kolejne epizody będą dostępne na platformie HBO Max. W takich serwisach jak Netflix, Prime Video czy Disney Plus serial nie będzie dostępny.

The Last of Us (fot. HBO)

Kolejne odcinki będą pojawiać się w tygodniowych odstępach. Łącznie czeka nas 10 epizodów serialu The Last of Us.

Harmonogram premier odcinków The Last of Us: