The Last of Us - do ekipy serialu HBO dołącza kolejny twórca "Czarnobyla"

Kolejny z twórców przebojowego serialu "Czarnobyl" od HBO dołącza do produkcji serialu The Last of Us, bazującego na grze Naughty Dog.

Mini serial "Czarnobyl" okazał się być ogromnym sukcesem HBO, nic zatem dziwnego, że streamingowy gigant postanowił zatrudnić uzdolnionych twórców przy kolejnym swoim projekcie. Już w marcu tego roku dowiedzieliśmy się, że główny autor "Czarnobyla" - Craig Mazin, będzie odpowiadać za serial w świecie The Last of Us. Przy pracach nad nowym projektem wspierać go będzie Neil Druckmann - lider studia Naughty Dog. Sama historia zaś będzie skupiona na wydarzeniach z pierwszej odsłony gry.

Jak właśnie potwierdzono, do zespołu odpowiedzialnego za serial dołączył właśnie kolejny autor sukcesu "Czarnobyla" - Johan Renck, reżyser wszystkich odcinków serialu. Filmowiec zdradził w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, że wyreżyseruje przynajmniej pilot The Last of Us, ale otwarty jest również na dalszą współpracę. Dodał on również, że praktycznie co tydzień odbywa rozmowy z Craigiem Mazinem i Neilem Druckmannem odnośnie tego, jak właściwie przenieść do serialu tak ikoniczne dla gry postacie, jak Joel czy Ellie. Warto dodać, że Renck ma na swoim koncie sporo sukcesów. Jest on odpowiedzialny nie tylko za "Czarnobyl", ale jego umiejętności mogli podziwiać również fani takich seriali, jak: The Walking Dead, Breaking Bad czy Wikingowie.

Na serial w świecie gry The Last of Us będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na szczęście, już 19 czerwca zadebiutuje The Last of Us 2 na PlayStation 4.

źródło: vg247.com