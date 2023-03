The Last of Us – dodatkowy odcinek serialu wkrótce na HBO Max. Sprawdź, kiedy obejrzeć

Choć na 9. odcinku The Last of Us zakończył się pierwszy sezon serialu, widzowie nie muszą jeszcze żegnać się z ulubionymi bohaterami. Twórcy serii przygotowali bowiem dla fanów pewną niespodziankę...

The Last of Us – czy to już koniec sezonu?

W poniedziałek, 13 marca 2023 roku na HBO Max pojawił się 9. odcinek The Last of Us. Ellie i Joelowi wreszcie udało się przedostać do Salt Lake City, w którym miał znajdować się szpital Świetlików. Jednocześnie bohaterowie stanęli przed koniecznością podjęcia ostatecznej decyzji – czy dokończyć misję ratowania ludzkości, czy raczej podążyć za własnymi marzeniami.

Choć Ellie zdecydowała się wziąć udział w prowadzonych przez Świetliki eksperymentach, ostatecznie nadzieja na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi najprawdopodobniej została zaprzepaszczona. Joel, nie chcąc dopuścić do uśmiercenia Ellie, odbił dziewczynkę z rąk Świetlików, mordując przy okazji cały oddział oraz mającego przeprowadzić operację lekarza.

W finale odcinka Joel i Ellie powracają do osady Tommy'ego – przemytnik okłamuje nastolatkę, mówiąc jej, że Świetliki znalazły inne osoby odporne na działanie Cordycepsa i sama Ellie nie jest im już potrzebna.

Czy dziewczynka kiedykolwiek pozna prawdę? Jak będą wyglądać dalsze losy jej i Joela? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w drugim sezonie The Last of Us – 9. odcinek jest bowiem finałem sezonu pierwszego. Nie oznacza to jednak, że musimy już pożegnać się z bohaterami serialu.

Gdzie obejrzeć odcinek specjalny?

Twórcy serii przygotowali dodatkowy materiał, dzięki któremu będziemy mogli poznać sekrety pracy nad serialowym The Last of Us. Z pewnością można spodziewać się w nim solidnej dawki wywiadów z aktorami i ekipą filmową, a także klipów zza kulis. W Polsce odcinek specjalny na HBO Max będzie miał premierę 27 marca 2023 roku o godzinie 18:00.

Od efektów specjalnych i scen kaskaderskich, aż do procesu charakteryzacji Klikaczy - zobacz, jak powstawał #TheLastOfUs. ????



Odcinek specjalny - "Na planie serialu The Last of Us" - ujrzy światło dzienne w poniedziałek, 27 marca o 18:00. ????#HBO #HBOMax #TLoU pic.twitter.com/HEGoq4wwB6 — HBO Max Polska (@hbomaxpolska) March 16, 2023

