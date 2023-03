The Last of Us – dodatkowy odcinek serialu wkrótce online. Sprawdź, kiedy obejrzeć

Subskrybenci HBO Max mogą już oglądać 9. odcinek "The Last of Us" – jak jednak zapowiadają twórcy, na fanów czeka jeszcze pewna niespodzianka...

The Last of Us – czy to już koniec sezonu?

W poniedziałek, 13 marca 2023 roku na HBO Max pojawił się 9. odcinek The Last of Us. Ellie i Joelowi wreszcie udało się przedostać do Salt Lake City, w którym miał znajdować się szpital Świetlików. Jednocześnie bohaterowie stanęli przed koniecznością podjęcia ostatecznej decyzji – czy dokończyć misję ratowania ludzkości, czy raczej podążyć za własnymi marzeniami.

Choć Ellie zdecydowała się wziąć udział w prowadzonych przez Świetliki eksperymentach, ostatecznie nadzieja na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi najprawdopodobniej została zaprzepaszczona. Joel, nie chcąc dopuścić do uśmiercenia Ellie, odbił dziewczynkę z rąk Świetlików, mordując przy okazji cały oddział oraz mającego przeprowadzić operację lekarza.

W finale odcinka Joel i Ellie powracają do osady Tommy'ego – przemytnik okłamuje nastolatkę, mówiąc jej, że Świetliki znalazły inne osoby odporne na działanie Cordycepsa i sama Ellie nie jest im już potrzebna.

Czy dziewczynka kiedykolwiek pozna prawdę? Jak będą wyglądać dalsze losy jej i Joela? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w drugim sezonie The Last of Us – 9. odcinek jest bowiem finałem sezonu pierwszego. Nie oznacza to jednak, że musimy już pożegnać się z bohaterami serialu.

Gdzie obejrzeć odcinek specjalny?

Twórcy serii przygotowali bowiem dodatkowy materiał, dzięki któremu będziemy mogli poznać sekrety pracy nad serialowym The Last of Us. Odcinek specjalny serialu na platformie VOD powinien pojawić się już 13 marca 2023 roku. Z pewnością można spodziewać się w nim solidnej dawki wywiadów z aktorami i ekipą filmową, a także klipów zza kulis.

Go behind the scenes with the cast and crew of #TheLastofUs to see how they brought the show to life in a special behind the scenes featurette.



Making Of The Last Of Us streams after the season finale, Sunday on @HBOMax. pic.twitter.com/BvsW8onvLU — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 9, 2023

