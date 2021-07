The Last of Us - fanowski film powinien być inspiracją dla serialu

Fani stworzyli krótkometrażowy film na podstawie gry The Last of Us. Całość wygląda świetnie.

Uniwersum The Last of Us jest idealną pożywką dla twórców przeróżnych form audio-wizualnych. Na przestrzeni ostatnich lat powstało sporo mniej, lub bardziej udanych filmów na podstawie historii opowiedzianej przez Naughy Dog. W sieci pojawiła się jednak produkcja, która zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych.

Stay, to krótkometrażowe dzieło stworzone przez grupkę fanów The Last of Us. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że jest to fragment wysokobudżetowej produkcji. Na pochwały zasługuje gra aktorska, zdjęcia, ale także wielki ładunek emocjonalny, który kryje się za obrazem. Ścieżka dźwiękowa idealnie kontrastuje z tym, co dzieje się na ekranie. Oficjalny opis filmu brzmi następująco:

Stay to historia dwóch ocalałych, którym nadzieja na molo w Santa Monica oświetla drogę przez bezwzględny, umierający świat The Last of Us. Została ona stworzona przez zespół filmowców, artystów VFX i fanów gry, aby opowiedzieć oryginalną historię w świecie TLoU. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, by powołać tę historię do życia.

Cały film możecie zobaczyć poniżej:

Na serial produkowany przez HBO przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Dobrze, że powstają takie filmy jak Stay, które mogą umilić nam ten czas.