The Last of Us – gra vs. serial. Czy z tymi zmianami można się pogodzić?

Bez względu na rodzaj materiału źródłowego, każda adaptacja budzi u fanów oryginału niepokój. O kształt serialu na podstawie gry The Last of Us zastępy graczy drżały od chwili ogłoszenia projektu. Na jakie zmiany należy się przygotować? Czym różni się serialowa opowieść od tej znanej z produkcji Naughty Dog?

Dziennikarze, którzy mieli okazję obejrzeć serialowe The Last of Us przekonują, że produkcja HBO jest wierną adaptacją gry studia Naughty Dog. Nie znaczy to jednak, że w fabule nie pojawiły się zmiany. Zanim więc zasiądziecie do oglądania pierwszego odcinka wyczekiwanego show, przekonajcie się, na jakie różnice powinniście być gotowi.

1. Mniej walki

Siłą rzeczy, oryginał opierał się na dużej liczbie starć z przeciwnikami, a także skradania się i unikania wrogów. Serial HBO jest jednak w większym stopniu dramatem niż produkcją przygodową i twórcy postanowili położyć większy nacisk na relacje między bohaterami niż starcia. W serialowym The Last of Us należy więc spodziewać się mniej akcji i wyrazistej przemocy niż w grach.

2. Czas akcji

W grze Naughty Dog epidemia wybuchła 26 września 2013 roku, a akcja pierwszej części rozgrywała się 20 lat później, czyli w roku 2033. W produkcji HBO postanowiono jednak poprzesuwać nieco te daty. Morderczy grzyb zaczyna atakować w 2003 roku, a Joel i Ellie swoją podróż odbywają w roku 2023. Skąd taka zmiana? Nie do końca wiadomo, być może twórcy chcieli w ten sposób sprawić, że wydarzenia staną się bliższe widzom.

3. Rozwinięcie postaci drugoplanowych

W celu poszerzenia uniwersum twórcy serialu zdecydowali się na rozwinięcie postaci, które w grach pojawiały się na drugim lub trzecim planie. Mowa tu w szczególności o Billu, jednak nieco szerzej zostaną przedstawieni tacy bohaterowie, jak Tess, Marlene, czy bracia Henry i Sam.

4. Nowi bohaterowie

Craig Mazin i Neil Druckmann podjęli też decyzję o wprowadzenia do serialowego The Last of Us paru nowych postaci. Kathleen (Melanie Lynskey) jest bezwzględna przywódczyni rewolucjonistów z Kansas City. Z kolei Marlon (Graham Greene) i Florence (Elaine Miles) to małżeństwo żyjące samotnie na głuszy Wyoming. Nie wiadomo, czy ci nowi bohaterowie będą przyjaźnie nastawieni do Joela i Ellie, czy raczej będą pełnić funkcję villainów.

5. Rozwój infekcji

W grze chorobą wywołana przez grzyba z rodziny Cordyceps można się było zarazić po ugryzieniu przez osobę zakażoną, ale także poprzez oddychanie powietrzem, w którym unosiły się zarodniki. Z tego powodu w czasie przechodzenia przez niektóre obszary, bohaterowie zakładali maski przeciwgazowe. Twórcy serialu stwierdzili jednak, że nie chcą zakładać aktorom masek i podjęli decyzję o zmianie sposobu rozprzestrzeniania się infekcji. W produkcji HBO grzyb ma rozprzestrzeniać się poprzez włókna – podobnie jak w przypadku pleśni.

Bohaterowie – jak wyglądają w serialu, a jak w grze?

Najważniejszym elementem zarówno serialu, jak i gry są bohaterowie. Postaci stworzone przez studio Naughty Dog dla graczy są oczywiście kultowe – jak więc wyszły ich serialowe wersje? W naszej galerii porównujemy postaci z gry i ich odpowiedniki z The Last of Us od HBO.

Bohaterowie The Last of Us – gra vs. serial

Bohaterowie The Last of Us – gra vs. serial ( ) × Joel Joel GRA: Troy Baker SERIAL: Pedro Pascal Fot. Sony/HBO Max Ellie Ellie GRA: Ashley Johnson SERIAL: Bella Ramsey Fot. Sony/ HBO Max Marlene Marlene GRA: Merle Dandridge SERIAL: Merle Dandridge fot. Sony/HBO Max Tess Tess GRA: Annie Wersching SERIAL: Anna Torv fot. Sony/HBO Max Bill Bill GRA: W. Earl Brown SERIAL: Nick Offerman Fot. Sony/HBO Max Henry Henry GRA: Brandon Scott SERIAL: Lamar Johnson Fot. Sony/HBO Max Riley Riley GRA: Yaani King SERIAL: Storm Reid Fot. Sony/HBO Max Sarah Sarah GRA: Hana Hayes SERIAL: Nico Parker fot. Sony/HBO Max

Wygląda na to, że większość bohaterów gry w serialu została przedstawiona z dużą wiernością. Jak zaprezentują się w akcji, przekonamy się już 16 stycznia 2023 roku.

