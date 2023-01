The Last of Us – historia miłości w pozbawionym miłości świecie? Przegląd recenzji serialu HBO

Polska premiera The Last of Us odbędzie się w ten poniedziałek, a w sieci dostępne są już pierwsze recenzje serialu. Czy HBO i Sony stanęły na wysokości zadania i stworzyły adaptację godną pierwowzoru?

Gry komputerowe nie mają lekko, jeśli chodzi o filmowe adaptacje. Do tej pory niemal każda próba przełożenia na język kina doświadczeń graczy kończyła się klęską, a produkcje, które wyszły choć "oglądalne", można policzyć na palcach jednej ręki. W ostatnim czasie ten niewesoły trend zaczął odwracać się za sprawą seriali. Jak się okazuje, odcinkowe produkcje sprawdzają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o odzwierciedlenie świata gry i odtworzenie jej fabuły. Prym bez wątpienia wiedzie tu znakomite Arcane od Netflixa, inspirowane uniwersum League of Legends. Całkiem dobrze wypadł też netfliksowy Cyberpunk: Edgerunners, osadzony w świecie Cyberpunku 2077 od CD Projekt Red.

Wspomniane wyżej seriale są jednak animacjami, które otwierają przed twórcami bardzo duże możliwości kreowania światów. Postapokaliptyczne The Last of Us od HBO jest jednak serialem aktorskim – czy i w tym przypadku udało się zapanować nad materią gier i stworzyć wciągającą opowieść? Czy serial oddaje sprawiedliwość słynnym produkcjom Naughty Dog?

John Nugent, Empire

Aktorska wersja The Last Of Us to doskonały przykład tego, jak sprawić, by adaptacja wypaliła; jak zachować elementy, które zdały egzamin, mając jednocześnie śmiałość, by eksplorować nowe ścieżki, poszerzać uniwersum, tworzyć coś, co stoi na własnych nogach.

Ekscytujące, że serial jest prawdopodobnie najlepszy wtedy, gdy odbiega od swojego pierwowzoru. Żaden z głównych punktów fabuły nie został drastycznie zmieniony, ale kilka odcinków odbiega od utartych ścieżek. Najbardziej porywający ze wszystkich jest niezwykły, niemal stanowiący osobną opowieść trzeci odcinek, który przedstawia historię Billa – [w grze] niezbyt ważnej postaci, tu granej przez Nicka Offermana.

Daniel D'Addario, Variety

The Last of Us trochę zbyt mocno opiera się na sekwencjach akcji, co podkreśla surrealizm zarażonych (wizualna strona serialu powstała dzięki wyrazistej wyobraźni, ale nie do końca udaje się "sprzedać" groteskowe potwory. Bardziej wywołują one nasze niedowierzanie niż strach). Ale pod tym chaosem kryje się rodząca się więź między Joelem, mężczyzną bez korzeni, a Ellie, którą obiecał strzec (...) podczas jej podróży ze strefy kwarantanny i z powrotem. Dzięki występom Pascala i Ramseya oraz solidnemu scenariopisarstwu dynamika ich relacji mieni się emocjami i życiem.

Ross Bonaime, Collider

Adaptacja The Last of Us od HBO w jakiś sposób nie pozbywa się piękna i mocy, które sprawiły, że gra wideo była tak wstrząsającym doświadczeniem. (...) Podczas gdy narracja pozostaje w dużej mierze taka sama, Druckmann i Mazin korzystają z okazji, aby dopracować pomysły, głębiej zbadać życie postaci i udoskonalić całe doświadczenie w taki sposób, że serial niemal zespala się z grą i rozszerza to uniwersum w naprawdę oszałamiający sposób. Druckmann i Mazin nie tylko stworzyli jedną z najlepszych adaptacji gier wideo w historii i już dali nam jeden z najlepszych seriali 2023 roku, ale pokazali nam, jak należy zrobić adaptację.

Kluczem do całej koncepcji jest relacja między Joelem i Ellie oraz więź między nimi, która rozwija się wraz z opowieścią. Troy Baker i Ashley Johnson wykonali doskonałą robotę z tymi postaciami w grach, jednak Pascal i Ramsey nie próbują odtworzyć ich występów – zamiast tego prezentują własne wersje postaci i robią to pięknie.

Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

Pilot The Last of Us, również wyreżyserowany przez Mazina, nie jest zły, ale wygląda zbyt znajomo, by zaangażować na 81 minut. (...) Drugi odcinek, w którym Druckmann przejmuje stery reżyserskie, nadaje wydarzeniom odpowiedni bieg, dzięki wprowadzeniu relacji Ellie/Joel. Nie jest ona tylko sercem serialu, ona jest serialem.

(...) potwory są przystrojone szeroką gamą zastępujących ciało kwiatopodobnych narośli i są należycie obrzydliwe i koszmarne. Co więcej, wypadają świeżo i ekscytująco, oczyszczają gatunkowe podniebienie po kultowej wersji chwiejącego się, nienasyconego [zombie] Grega Nicotero z The Walking Dead.

Rob Leane, RadioTimes

Przez 90 procent czasu jest to wierna adaptacja. W rzeczywistości serial The Last of Us jest tak wierny materiałowi źródłowemu, że w niektórych momentach można odnieść wrażenie, że ogląda się zmontowane sceny z gry na YouTube. I to dobrze, biorąc pod uwagę, że spora część widzów serialu mogła nigdy wcześniej nie mieć styczności z tą historią.

Joel i Ellie są w sercu tej historii, a Twoje własne serce urośnie o kilka rozmiarów, gdy będziesz obserwować ich więź. Jednak oprócz ich przekomarzanek i kłótni dzieje się tu o wiele więcej. Pascal i Ramsey wspaniale wcielają się w postacie, świetnie radząc sobie zarówno ze scenami emocjonalnymi, jak i komicznymi, a także sprawiając, że zależy ci na sekwencjach akcji.

Darren Franich, Entertainemnt Weekly

Skupienie się przede wszystkim na postaciach jest godne podziwu, a główny duet zapewnia chwile słodyczy. Ale ich dynamika wydaje się oczywista; czy Joel potrzebuje dziury w sercu jako origin story?

Problemem jest też The Walking Dead. Franczyza AMC trwała wystarczająco długo, by ukazać wiele różnych społeczności po upadku świata (...) The Last of Us pod tym względem nie robi nic źle, ale też nie wymyśla koła na nowo. Joel i Ellie udają się w różne miejsca zamieszkane przez charyzmatycznych przywódców i ledwo nazwanych zwolenników. Sekwencje z nieumarłymi rozgrywane są jak w zegarku: ciche kroki, nagły atak, strzał w głowę, ta pełna niepokoju przerwa po ataku, gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że został ugryziony.

Gene Park, The Washington Post

Prawdziwa magia gry polegała na umożliwieniu graczom wcielenia się w Joela i Ellie. Oznaczało to, że historii zawsze musiała być opowiadana z ich perspektywy, abyśmy jako widzowie nie stracili kontroli. Jednak w serialu kamera i scenariusz zostają uwolnione od dwójki głównych postaci, co pozwala na rozkwit nowych historii pobocznych, wzbogacających nasze rozumienie świata i jego mieszkańców. Dla osób zaznajomionych z grą „czarujący i romantyczny” to dwa słowa, które nie mogą kojarzyć się z tą historią. Ale w wersji HBO udaje się przedstawić pełną miłości opowieść w pozbawionym miłości i życia świecie.

Pascala i Ramsey łączy chemia, która po prostu działa. Jako ktoś zaznajomiony z oryginalnymi growymi występami Troya Bakera i Ashley Johnson, nadal uważam występy z serialu HBO za wierne postaciom Joela i Ellie. Gra koncentrowała się na najbardziej złowrogich scenach ich podróży, ale serial daje wgląd w cichsze, spokojniejsze momenty. Ponownie, jest tu więcej dobroci, niż gra mogła sobie pozwolić. Joel i Ellie, mniej popędzani przez obowiązki związane z prowadzeniem akcji w grze wideo, mogą więcej rozmawiać, a czasami uśmiechać się i śmiać.

Stephen Kelly, BBC Culture

Pascal nie jest tak niezniszczalny jak Joel w grze wideo, ale jego występ jest pełen bólu i udręki. Jest człowiekiem wyniszczonym przez żal, który pogrzebał swoje człowieczeństwo i radość pod stertami cynizmu i przemocy. Jednak Pascal jest także wrażliwym, pełnym emocji aktorem, a obserwowanie, jak Joel mięknie i topnieje w całym serialu, jest jedną z jego największych przyjemności, jakie dostarcza serial.

Bella Ramsey (...) kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Jej Ellie to urocza mała terrorystka, pełna charyzmy i brawury, które znakomicie podkreślają stoicyzm Pascala. Podczas gdy Ellie stopniowo przełamuje obronę Joela naręczem kiepskich żarcików, scenariusz wypełnia się dowcipem i ciepłem.

Nie jest to idealna adaptacja. Niektóre sceny początkowe wydają się zbyt gamingowe dla telewizji (na przykład te, w których Joel i Ellie skradają się po muzeum), podczas gdy w drugiej połowie serialu przydałby się jeszcze jeden odcinek, by wyrównać tempo (scen z udziałem zarażonych jest dziwnie mało poza odcinkiem piątym). (...) A jednak nazwanie tego najlepszą adaptacją gry wideo, jaką kiedykolwiek stworzono, nie wydaje się choć trochę kontrowersyjne.

Jak się okazuje, większość pierwszych recenzji utrzymana jest w entuzjastycznym tonie, a za największą zaletę serialu dziennikarze uznają role Pedro Pascala i Belli Ramsay oraz sposób zbudowania relacji między Ellie a Joelem. Najwyraźniej z ulgą mogą odetchnąć wszyscy, którzy martwili się o wierność adaptacji. Ciekawym elementem serialowego The Last of Us będzie na pewno odcinek 3. który wśród krytyków wywołał spore poruszenie.

Czy The Last of Us od HBO to rzeczywiście najlepsza adaptacja gry komputerowej, jaka do tej pory powstała? Przekonamy się już 16 stycznia 2023 roku.

