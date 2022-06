The Last of Us na PS5 i PC - premiera, trailer, gameplay. Wszystko, co wiemy

Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat odświeżonej wersji The Last of Us, która zmierza na konsole PS5.

The Last of Us jest zdecydowanie jedną z najlepszych gier z dwóch poprzednich generacji konsol. O tworzeniu wersji na konsole PS5 oraz PC słyszeliśmy już od dawna. Podczas Summer Game Fest otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. W jednym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje.

The Last of Us na PS5 i PC - data premiery

The Last of Us Remake na konsolach PS5 zadebiutuje 2 września 2022 roku. W późniejszym terminie gra pojawi się także na PC. Nie jest jednak znana dokładna data premiery gry na komputerach osobistych.

Zobacz również:

The Last of US (fot. Naughty Dog)

The Last of Us na PS5 - usprawnienia i nowości

Gra The Last of Us została stworzona praktycznie od podstaw z myślą o najnowszej generacji konsol. Twórcy zadbali o to, aby w produkcji znalazły się rozwiązania i mechaniki, które mogliśmy zobaczyć w drugiej odsłonie gry. Na pewno możemy liczyć na poprawioną warstwę graficzną.

Twórcy zadbali także o wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense, takich jak haptyczne sprzężenie zwrotne czy adaptacyjne wyzwalacze. Będziemy mieć dostęp także do ulepszonych i bardziej skomplikowanych funkcji walki oraz szereg ułatwień dostępu.

Co prawda nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, jednak bardzo możliwe, że będziemy mogli zagrać w natywnej rozdzielczości 4K w 60 FPS. Mówi się także, że możemy mieć możliwość gry w 120 FPS w niższej rozdzielczości.

The Last of US (fot. Naughty Dog)

The Last of Us na PS5 - ceny i edycje

The Last of US na PS5 zostanie wydane w dwóch wersjach.

Edycja podstawowa - 339 zł

Podstawowa wersja gry The Last of US

Dodatek Left Behind

Cyfrowa Edycja Deluxe - 389 zł

Kompletna fabuła The Last of Us (PS5)

Dodatek Left Behind

Dwa ulepszenia perków

U. pistoletu/karabinu

Wybuchowe strzały

Filtr Dither Punk

Tryb speedrunnerski

Sześć skórek broni

The Last of Us na PS5 - porównanie

The Last of Us na PS5 - trailer

