The Last of Us na PS5 ze zwiastunem! Wyciek przed oficjalną prezentacją

W ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się już do wcześniejszych przecieków. Podobnie jest także tym razem. W sieci pojawił się zwiastun The Last of Us na PS5. Znamy też datę premiery.

The Last of Us jest zdecydowanie jedną z najlepszych gier, jakie pojawiły się na konsolach PlayStation. Od jakiegoś czasu mówi się o porcie gry na konsole nowej generacji oraz komputery osobiste. Oficjalny zwiastun miał zostać zaprezentowany dzisiaj podczas Summer Game Fest. Okazało się jednak, że ktoś nie dopilnował terminów i szczegóły pojawiły się w sklepie Sony na dwie godziny przed prezentacją.

Twórcy zadbali o pełne odświeżenie gry. Tytuł został stworzony praktycznie od podstaw z myślą od konsoli PS5. Wykorzystano tutaj także część mechanik znanych z The Last of Us Part II. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.

Gra zadebiutuje na PS5 2 września tego roku. W późniejszym terminie trafi także na PC. Szczegóły dotyczące daty nie są jednak jeszcze znane. W oficjalnym opisie możemy przeczytać:

Ciesz się całkowicie odnowioną wersją oryginalnej gry, wiernie odtworzoną, ale zawierającą unowocześnioną rozgrywkę, ulepszone sterowanie i rozszerzone opcje dostępu. Poczuj się jak w domu dzięki ulepszonym efektom, lepszej eksploracji i walce.

Stworzenie The Last of Us na PS5 i PC na pewno ucieszy wiele osób. Szczególnie tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tą opowieścią. Miejmy nadzieję, że wkrótce otrzymamy informacje np. o The Last of Us 3. Może to być tylko naiwne marzenie, jednak nikt chyba by się nie obraził, gdyby okazało się realne.

