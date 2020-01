The Last of Us najlepszą grą minionej dekady

Użytkownicy portalu Metacritic uznali, że najlepszą grą minionej dekady jest The Last of Us. Kto jeszcze znalazł się na liście?

Stało się już tradycją, że wraz z rozpoczęciem każdego roku, serwis Metacritic prosi użytkowników o stworzenie listy swoich ulubionych gier, filmów, programów telewizyjnych, itd. Ranking obejmuje zawsze ostatnie dwanaście miesięcy, jednak w tym roku obchodziliśmy również koniec dekady, więc internautów poproszono także o stworzenie listy najlepszych tytułów ostatniego dziesięciolecia.

Okazało się, że listy najlepszych gier 2019 roku i najlepszych tytułów dekady znacznie się różnią. W zestawieniu największych hitów zeszłego roku znalazły się kolejno: Resident Evil 2 Remake (2088 głosów), Sekiro: Shadows Die Twice (1813 głosów) oraz Death Stranding (1298 głosów). Ciekawe, że żadna z tych produkcji nie zalazła się w top 10 poprzedniej dekady.

Gracze zgodnie stwierdzili, że najlepszą grą minionych dziesięciu lat jest The Last of Us (331 głosów). W najlepszej trójce znalazły się również The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, na drugim miejscu (163 głosy) oraz The Wither 3: Wild Hunt z ostatnim miejscem na podium (118 głosów). Na liście znalazły się także: Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Bloodborne, The Elder Scrolls V: Skyrim, God of War, GTA V oraz Dark Souls. W odpowiedzi na wyniki, studio Naughty Dog - twórcy The Last of Us, podziękowało za uznanie na swoim koncie w serwisie Twitter.

Warto przypomnieć, że już niebawem doczekamy się kontynuacji The Last of Us, która zadebiutuje wyłącznie na konsoli PlayStation 4 - 29 maja tego roku. Czy im tym razem będziemy mogli mówić o dziele wybitnym? Miejmy nadzieję, że tak.