The Last of Us, nie idź tą drogą! Recenzja 6. odcinka serialu HBO Max

Szósty odcinek The Last of Us już za nami. Dlaczego Joel i Ellie wyskakują w nim z magicznego portalu? W czym twórcy serialu pobili rekord? I jakie znaczenie w postapokaliptycznym świecie ma kawałek silikonu? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszej recenzji.

Przyznam, że jestem w kropce. Z jednej strony naprawdę chcę, by The Last of Us mi się podobało i – jeśli można tak rzec – przynoszę twórcom serce na otwartej dłoni. Z drugiej, coraz trudniej przymykać mi oczy na niedociągnięcia i żywić optymizm, że znikną one w kolejnych odcinkach. Niedociągnięcia, które, co warto dodać, byłyby do zaakceptowania w produkcji średnich lotów, ale w serialu z aspiracjami są coraz bardziej irytujące.

Do Mordoru na orłach

Mazinowi i Druckmannowi udało się chyba pobić jakiś rekord – 6. odcinek zdołał wkurzyć mnie już w drugiej minucie, gdy na ekranie ukazał się napis obwieszczający szalony i zupełnie niezrozumiały przeskok w czasie. I to nie o trzy dni czy nawet trzy tygodnie, ale całe trzy miesiące, w czasie których bohaterowie zdołali przemieścić się do zaśnieżonego Wyoming. Przez pewien czas miałam nadzieję, że to tylko flashforward i za chwilę dowiemy się co też Ellie i Joel porabiali przez 90 dni, ale niestety, akcja ruszyła naprzód. Jak dla mnie, bohaterowie równie dobrze mogliby wyskoczyć z magicznego portalu, który wprost z Massachusetts przeniósł ich na zachód USA – miałoby to dokładnie tyle samo sensy i emocjonalnego potencjału.

Z jednej strony nic w relacji bohaterów nie wskazuje, że rzeczywiście znają się od kilku miesięcy – Joel przez ten czas nawet nie nauczył Ellie strzelać i polować. Jednocześnie w środku odcinka pojawia się scena, w której twórcy każą wierzyć w niezwykłe przywiązanie, które dziewczynka wytworzyła wobec przemytnika. Wszystko fajnie panowie twórcy, ale może pokazalibyście nam ten proces? Może pokazalibyście nam, z czym bohaterowie musieli się mierzyć podczas trzymiesięcznej podróży przez skrajnie niebezpieczne pustkowia? Może pokazalibyście nam, jak ich przyjaźń i zaufanie wykuwa się w ogniu walki o życie?

W produkcjach postapo bohaterowie najczęściej odbywają jakąś podróż, próbują się skądś wydostać lub dotrzeć do jakiegoś miejsca. Najfajniejsze w tym wszystkim jest nie osiąganie celu, ale wiodąca do niego droga – to dlatego Tolkien wyprawił Froda i jego Drużynę w morderczą wędrówkę, miast podrzucić ich do Mordoru na orłach i po napisie "Trzy godziny później" ukazać niszczenie Pierścienia. Mazin i Druckmann obiecywali poszerzenie uniwersum, zamiast jednak naprawdę to zrobić, zaserwowali gigantyczną wyrwę w opowieści. A przecież te trzy miesiące mogły być pełne postapokaliptycznego mięsa – spotkań z niebezpiecznymi ludźmi, walk z zarażonymi, podejmowania ryzykownych decyzji, polowań i nauki przetrwania. Dlaczego twórcy serialu zrezygnowali z tego, co stanowi największą atrakcję tego typu kina?

fot. HBO Max

Co gorsza, przeskok w czasie jeszcze bardziej osłabił wydźwięk śmierci Henry'ego i Sama. Bohaterowie zabawili w serialu krótko, więc dla mnie ich zgony były raczej letnie. Jednak ich znaczenie przybrałoby na sile, gdybym mogła zobaczyć, jak Joel i Ellie próbują poradzić sobie z tragedią tuż po tym, jak się wydarzyła. Szósty odcinek niemal jedna nie porusza tego wątku, a bracia stają się mało znaczącym elementem przeszłości.

Potwory wykastrowane

Rzeczą, która coraz bardziej kłuje mnie w oczy, jest silne ograniczenie scen akcji i zredukowanie do minimum obecności zarażonych. W serialu najwięcej monstrów pojawiło się w odcinku 1. (ukazującym wybuch epidemii) i w 2. (podczas przeprawy przez Boston). W 5. zarażeni do fabuły wskoczyli w samym zakończeniu, w 3. i 6. nie było ich w ogóle, a w 4. pojawiła się jedynie głowa przysypanego gruzem potwora. Słabo, biorąc pod uwagę, że porośnięci grzybem mutanci są przecież emblematem serii.

Irytuje mnie przy tym to, jak bardzo serial marnuje horrorowe lokacje i fabularne okazje do wprowadzenia większej ilości akcji. W 5. odcinku twórcy zupełnie nie skorzystali z potencjału tuneli pod Kansas City, a w 6. olali spustoszony budynek uniwersytetu, w którym Ellie i Joel poszukiwali Świetlików. Oczywiście nie chodzi o to, by bohaterowie przedzierali się przez hordy wrogów, rozdając śmierć na prawo i lewo – można by się jednak spodziewać, że w opanowanym przez monstra i łupieżców świecie, bohaterowie o wiele częściej będą musieli walczyć o życie.

fot. HBO Max

Jednym z najbardziej rozczarowującym elementów 6. odcinka, był wątek Joela planującego przekazać Ellie pod opiekę Tommy'ego – młodszego, silniejszego i przede wszystkim, o wiele bardziej stabilnego psychicznie. Choć za decyzją Joela stało wiele słusznych przesłanek, oczywiste było, że tak naprawdę mężczyzna bał się przywiązania, które zaczęło pojawiać się między nim a dziewczynką. Dla Ellie przekazanie Tommy'emu to prawdziwa zdrada – konfrontacja między nią a Joelem była więc intensywna. Przez cały czas zastanawiałam się, co skłoni tego upartego, cynicznego przemytnika do zmiany zdania – siłą rzeczy musiało to być coś gwałtownego i katarktycznego. Obstawiałam nadejście nagłego zagrożenia, które uświadomi Joelowi, jak ważna jest dla niego Ellie.

Tymczasem wydarzyło się jedno wielkie NIC. Nie nadeszła żadna psychologiczna przemiana, nie pojawiły się żadne zewnętrzne okoliczności – po przespanej nocy Joel po prostu pozwolił dziewczynce wybrać, z kim woli podróżować, po czym dziarsko ruszył z nią w trasę. Po co w ogóle budować wątek, który w zasadzie nie ma żadnej konkluzji? Równie dobrze można by przecież pominąć dylematy Joela i od razu wyprawić bohaterów w dalszą drogę.

Owce schodzą na manowce

Po 6. odcinkach The Last of Us wyraźnie widać, jak słabi są twórcy, jeśli chodzi o budowę napięcia i sceny akcji oraz jak dobrzy w tworzeniu relacji między bohaterami. Żarciki, wulgarne komentarze i riposty Ellie znów prowokowały mnie do wybuchów śmiechu (Strzelasz czy zapładniasz?), podobnie jak reakcje otoczenia na jej niewyparzony język. Naprawdę wzruszająco wypadło znakomicie zagrane spotkanie Joela z Tommym i cała ich trudna, tragiczna historia. Świetnie wyszła nawet krótka, acz pełna spięć interakcja między pyskatą Ellie a zasadniczą Marią czy spotkanie z parą starszych farmerów.

Zdecydowanie należy przy tym pochwalić twórców za scenę, w której Ellie wraz z ubraniami otrzymuje silikonowy kubeczek menstruacyjny – damska higiena to dokładnie ten element budowania świata, którego zawsze brakuje w produkcjach postapo. Scenarzyści The Last of Us nie dość, że podeszli do tematu menstruacji z logiką, to w dodatku z humorem i wyczuciem, które wzmocniło intuicyjne aktorstwo Belli Ramsey.

fot. HBO Max

Z odcinka na odcinek coraz bardziej lubię głównych bohaterów, aktorzy są świetni, a relacje między nimi iskrzą, jak długo można jednak chwalić serial za to samo? Serio, po 6. odcinkach chciałabym pochwalić The Last of Us za coś jeszcze poza budową relacji i dekoracji, ale nie w sumie nie bardzo wiem za co. Kastrowanie scen akcji i grozy to kiepska strategia, która sprowadza produkcję na manowce. Kochani showrunnerzy, przypomnijcie sobie, że jakby nie było, adaptujecie horror – nie skręcajcie na ścieżki czystego melodramatu.

