The Last of Us - premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co wiemy o serialu HBO

The Last of Us jest jedną z najlepszych gier, jakie pojawiły się na konsolach PlayStation. Od dłuższego czasu wiemy, że HBO produkuje serial na podstawie tego tytułu. Zdjęcia już się zakończyły, więc możemy przedstawić kilka istotnych informacji na temat produkcji. Zbieramy wszystkie najważniejsze szczegóły w jednym miejscu.

The Last of Us - serial - data premiery

Dokładna data premiery serialu The Last of Us nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że jest bardzo duża szansa, aby produkcja pojawiła się w 2023 roku. Casey Bloys, dyrektor ds. treści HBO Max jeszcze przed zakończeniem zdjęć powiedział:

To [The Last of Us - dop. red.] nie będzie wyemitowane w 2022 r. – wciąż kręcą w Kanadzie. Wyobrażam sobie, że zobaczysz to w 2023 roku.

The Last of Us - serial - fabuła

W temacie fabuły, do tej pory zostało opublikowane jedynie streszczenie serialu.

Historia rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zahartowany ocalały, zostaje zatrudniony, by przemycić Ellie, 14-letnią dziewczynkę, ze strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako prosta praca, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Fabuła będzie mocno nawiązywać do opowieści, którą znamy z gier. Będzie ona uzupełnieniem i rozwinięciem wątków, które mogliśmy obserwować w pierwszej części. Nie jest powiedziane, że pierwszy sezon obejmie wszystkie wydarzenia, na takie informacje musimy poczekać do premiery. Nie wykluczone także, że serial doczeka się kolejnych sezonów, które obejmą w późniejszym czasie także wydarzenia z The Last of Us Part II.

The Last of Us (fot. Twitter/Pedro Pascal)

The Last of Us - serial - obsada

W głównych rolach w serialu The Last of Us pojawią się m.in.:

Pedro Pascal - Joel

- Joel Bella Ramsey - Ellie

- Ellie Nick Offerman - Bill

- Bill Anna Torv - Tess

- Tess Murray Bartlett - Frank

- Frank Merle Dandridge - Marlene

- Marlene Gabriel Luna - Tommy

- Tommy Jeffrey Pierce - Perry

The Last of Us - serial - trailer

Trailer serialu The Last of Us nie jest jeszcze dostępny. Nie jest znana dokładna data udostępnienia materiału. Miejmy nadzieję, że już wkrótce to nastąpi.

