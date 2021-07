The Last of Us - ujawniono potencjalną datę premiery serialu

Reżyser pilotażowego odcinka ujawnił, kiedy serial The Last of Us może pojawić się na HBO GO.

Kantemir Bałaganow, reżyser pilotażowego odcinka serialu The Last of Us ujawnił potencjalną datę premiery. Informacja pojawiła się na jego Instagramie. Sekcja bio, w której znajdują się wszystkie jego projekty, została zaktualizowana. Jako ostatnia pozycja, pojawiło się "Seria The Last of Us (2022)".

Jest to pierwsza informacja, która sugeruje, że premiera serialu odbędzie się w przyszłym roku. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie, jednak możemy podejrzewać, że będzie to w jego drugiej połowie. Start zdjęć był zaplanowany na początek czerwca tego roku. Gabriel Luna, członek obsady, udostępnił ostatnio zdjęcie, które potwierdza, że prace nad adaptacją hitu z PlayStation ruszyły.

Serial The Last of Us będzie się składał z 10 odcinków, z których każdy będzie trwał godzinę. Poza Bałaganowem, poszczególne odcinki będą reżyserować jeszcze Ali Abbasi i Jasmila Žbanić. Dwa kolejne nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione.

