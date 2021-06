The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 na pierwszym gameplay'u!

Dzisiejsze Nintendo Direct przyniosło nam długo wyczekiwany pokaz rozgrywki z The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Kontynuację znakomitego The Legend of Zelda Breath of the Wild zapowiedziano dokładnie dwa lata temu, podczas E3 2019. Podczas dzisiejszego Nintendo Direct w ramach E3 2021, japoński producent zapewnił nas, że prace nad kontynuacją przebiegają sprawnie. Na dowód tego otrzymaliśmy pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 będzie raczej ewolucją, a nie rewolucją sprawdzonej formuły. Z fragmentów gameplay'u wyraźnie widać, że Nintendo pozostanie przy specyficznej oprawie audio-wizualnej. Tym razem jednak dane nam będzie zwiedzić nie tylko krainę Hyrule, ale również przestrzenie nad nią.

Kolejną dobrą wiadomością dla fanów Nintendo jest informacja o przybliżonej dacie premiery gry. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 zadebiutuje na wyłączność Nintendo Switch już w przyszłym roku!

Zobacz również: AC Valhalla - patch 1.2.2 i tryb wyzwań już dostępne. Sprawdź, co nowego