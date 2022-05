The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - premiera, fabuła, rozgrywka. Wszystko co wiemy

The Legend of Zelda Breath of the Wild była grą niemal doskonałą. Jak będzie z kolejną odsłoną? Na premierę musimy jeszcze poczekać, jednak już teraz możemy przedstawić wczesne szczegóły na temat dzieła tworzonego przez Nintendo.

Z The Legend of Zelda: Breath of the Wild spędziłem kilkadziesiąt godzin przemierzając świat, walcząc z przeciwnikami, gotując pożywienie oraz szukając nasion Koroków tylko po to, aby na koniec zdobyć "złotą kupę". W chwili, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat kontynuacji gry, moje serce zaczęło bić szybciej. Co do tej pory wiemy na temat kolejnej części jednej z najlepszych serii gier od Nintendo? W jednym miejscu zbieram najważniejsze informacje.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (fot. Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - data premiery i platformy

Podczas targów E3 2021 ogłoszono, że The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zadebiutuje w 2022 roku. Niestety data premiery została przełożona i najnowsze informacje wskazują na wiosnę 2023. Dokładny termin nie jest jednak jeszcze znany.

Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - trailery

Do tej pory w sieci pojawiły się dwa zwiastuny kontynuacji The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pierwszy z nich został zaprezentowany podczas E3 2019.

Drugi z nich został opublikowany dwa lata później, podczas targów E3 w 2021 roku.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - czy to oficjalna nazwa?

Kolejna odsłona The Legend of Zelda: Breath of the Wild raczej na pewno nie pojawi się pod tą nazwą. Wygląda na to, że twórcy celowo nie ujawniają jeszcze pełnego tytułu, aby nie zdradzić za wcześnie zbyt wiele. Nie bez powodu we wszystkich oficjalnych materiałach możemy zobaczyć nazewnictwo "Sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - o czym opowie gra?

Fabuła The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nie jest jeszcze dokładnie znana. Wydarzenia z pierwszej części rozgrywają się w królestwie Hyrule. Całej krainie zagrażają działania Ganona, który więzi księżniczkę Zeldę. Nasz główny bohater, Link, budzi się ze 100-letniego snu i wyrusza w podróż, aby ocalić świat, rozwiązać tajemnicę Ganona, pokonać go i uwolnić Zeldę.

Po zwycięstwie nad głównym złym sprawy jednak mogły się skomplikować i nie do końca pójść tak, jak planowano. Właśnie na tych "skutkach ubocznych" może skupić się fabuła kontynuacji The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Twórcy jednak nie przedstawili jeszcze zbyt wielu informacji na temat opowieści, jaką będziemy mogli poznać.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (fot. Nintendo)

Wiemy natomiast, jaka jest przyczyna tworzenie sequela. Eiji Aonuma podczas E2 2019 powiedział, że kontynuacja powstaje dlatego, że twórcy mieli zbyt wiele pomysłów na DLC.

Kiedy wydaliśmy DLC do Breath of the Wild, zdaliśmy sobie sprawę, że jest to świetny sposób na dodanie większej liczby elementów do tego samego świata. Ale jeśli chodzi o sprawy techniczne, DLC to w dużej mierze dane – dodajesz dane do istniejącego już tytułu. Kiedy więc chcieliśmy dodać większe zmiany, DLC nie wystarczyło i dlatego pomyśleliśmy, że może sequel byłby dobrym rozwiązaniem. Początkowo myśleliśmy tylko o pomysłach na DLC, ale potem mieliśmy dużo pomysłów i powiedzieliśmy: „To za dużo pomysłów, stwórzmy tylko jedną nową grę i zacznijmy od zera".

