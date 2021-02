The Legend of Zelda Skywar Sword HD zapowiedziane! Premiera już w tym roku

Nintendo Switch już niebawem wzbogaci się o kolejną odsłonę serii The Legend of Zelda, choć nie będzie to nowa produkcja.

Podczas właśnie zakończonego Nintendo Direct, japoński producent zapowiedział kilka ciekawych produkcji, które trafią w najbliższych miesiącach na konsolę Nintendo Switch. Jednym z najbardziej wyróżniających się tytułów był The Legend of Zelda Skywar Sword HD, czyli odświeżona wersja produkcji z 2011 roku.

W The Legend of Zelda Skywar Sword HD możemy liczyć nie tylko na znacznie poprawioną w stosunku do oryginału oprawę graficzną, ale również na zaimplementowanie unikatowego systemu sterowania. Produkcja ta może się bowiem pochwalić niecodziennym wykorzystaniem joy-conów. Technologia śledzenia ruchu, z której one korzystają, zostanie w The Legend of Zelda Skywar Sword HD wykorzystana do maksimum.

Joy-conem w prawej ręce gracze będą musieli symulować prawdziwe ruchy miecza, który dzierży bohater produkcji. W lewej zaś znajdzie się drugi kontroler, który posłuży nam za wirtualną tarczę. Na zaprezentowanych materiałach wygląda to interesująco, jak sprawdzi się jednak w praktyce? Cóż, na odpowiedź na to pytanie nie będziemy musieli długo czekać.

The Legend of Zelda Skywar Sword HD zadebiutuje już 16 lipca tego roku. Oczywiście wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

Zobacz również: Ogromna wyprzedaż w PS Store, gry na PS4 i PS5 z podwójnymi rabatami