The Mandalorian 3. – kiedy premiera odcinka 8.? Nadchodzi finał sezonu!

Przed fanami "Gwiezdnych Wojen" ostatni odcinek 3. sezonu "The Mandalorian". Kiedy można spodziewać się jego premiery na Disney+?

Siódmy odcinek The Mandalorian 3 przyniósł kilka ważnych wydarzeń. Przede wszystkim przekonaliśmy, że Moff Gideon nie tylko żyje, ale z wielką energią spiskuje z innymi zwolennikami Imperium. Potwierdziły się zarazem przypuszczenia, że Elia Kane jest agentką złoczyńcy i to z jego rozkazu zniszczyła umysł doktora Pershinga.

Przedostatni odcinek 3. sezonu przyniósł również powrót plemienia wojowników na rodzinną planetę. Pod dowództwem Bo-Katan różne frakcje zdecydowały się współpracować i odzyskać spustoszoną Mandalore. Pierwszym etapem tej misji było odnalezienie Wielkiej Kuźni, czyli centrum cywilizacji Mandalorian. Choć udało się tego dokonać, w podziemiach miasta czekała na bohaterów zasadzka – jak się okazało, Moff Gideon przejął złoża beskaru, stworzył z tego metalu zbroje dla swoich szturmowców, a powracających na planetę wojowników postanowił eksterminować.

Zobacz również:

Kiedy premiera odcinka 8.?

Odcinek 8. The Mandalorian 3 na Disney+ pojawi się w środę, 19 kwietnia 2023 roku. Będzie to już ostatni odcinek 3. sezonu serialu. Z całą pewnością Mandalorianie będą musieli stoczyć w nim walkę z ludźmi Moffa Gideona i uwolnić Din Djarina. Czy jednocześnie uda im się przepędzić siły Imperium z Mandalore? To może okazać się trudne, biorąc pod uwagę beskarowe zbroje nowych szturmowców, ale w serialu Disneya nie takie rzeczy się już przecież działy.

Zobacz także: Imperium kontratakuje. Recenzja 7. odcinka The Mandalorian 3