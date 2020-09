The Mandalorian - sezon 2 z datą premiery!

Mamy znakomitą wiadomość dla sympatyków Star Wars - serial The Mandalorian powróci jeszcze w tym roku. Poznaliśmy datę premiery drugiego sezonu.

Serial The Mandalorian to niewątpliwie najlepsza rzecz jaka spotkała fanów Gwiezdnych Wojen odkąd Disney przejął prawa do marki. Nad najnowszą trylogią nie będziemy się już pastwić (leżącego się nie kopie) i z optymizmem patrzymy w przyszłość bowiem Disney właśnie potwierdził datę premiery drugiego sezonu The Mandalorian.

Kolejne przygody łowcy nagród rozpoczną się już 30 października, wówczas wyemitowany zostanie pierwszy odcinek drugiego sezonu. Co wiemy na jego temat? Sympatyków Star Wars na pewno ucieszy powrót Ashoki Tano - Jedi, która swoją rozpoznawalność uzyskała dzięki serialowi animowanemu "Gwiezdne wojny: Wojny klonów". W aktorskiej wersji w postać tą wcieli się Rosario Dawson.

Spekuluje się również nad powrotem jeszcze jednej kultowej postaci, po latach przerwy na ekrany powrócić ma bowiem Boba Fett, legendarny łowca nagród, który w swojej historii miał nie po drodze z Hanem Solo.

The Mandalorian sezon 2 nie dla Polski (przynajmniej na razie)

Ujawniona dziś data premiery drugiego sezonu The Mandalorian oznacza, że w Polsce nie dane nam będzie obejrzeć premierowych odcinków. Platforma Disney+ niestety wciąż nie jest dostępna w naszym kraju. Najwięksi fani serialu muszą zatem kombinować z VPN-em bądź korzystać z innych "mniej oficjalnych" źródeł (do czego oczywiście nie zachęcamy).

Disney+ kiedy w Polsce?

Pierwotnie Disney+ miał zadebiutować w Polsce już tego lata. Właściciele platformy zdecydowali jednak o przesunięciu daty premiery usługi na 2021 rok. Dobra wiadomość jest taka, że gdy serwis zadebiutuje już w Polsce, to jego oferta będzie znacznie bogatsza od obecnej.

