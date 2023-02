The Mandalorian, sezon 3. – 5. rzeczy, które musisz wiedzieć przed seansem nowych odcinków serialu

Gotowi na 3. sezon "Mandalorianina"? A może zdążyliście już nieco zapomnieć wydarzenia z poprzednich dwóch sezonów? Jeśli chcecie odświeżyć sobie fabułę "Mando" zajrzyjcie do naszego krótkiego przewodnika po świecie serialu.

Zanim w ogóle zabierzecie się za seans Mandalorianina warto, abyście przynajmniej znali wydarzenia ze starej trylogii George'a Lucasa – pochodzące z lat 1977-1983 filmy Nowa Nadzieja, Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi to must-have.

Pomiędzy 2. a 3. sezonem Mandalorianina warto również obejrzeć spin-off serialu pt. Księga Boby Fetta. Jeśli jednak nie macie na to czasu, wystarczy, że obejrzycie odcinki 5., 6. i 7. – to one łączą się bezpośrednio z nowym sezonem opowieści o Din Djarinie i Baby Yodzie.

Jeśli jednak chcecie naprawdę szybko poznać najważniejsze elementy świata serialu, zajrzyjcie do naszego przewodnika.

1. Kiedy rozgrywa się akcja serialu?

Akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi. Darth Vader nie żyje, a Luke Skywalker stara się odbudować Akademię Jedi. Złowrogie Imperium upadło, ale niedobitki jego zwolenników wciąż kryją się w różnych zakątkach galaktyki. Nie został jeszcze utworzony Najwyższy Porządek, czyli spadkobierca Imperium – organizacja ta zostanie powołana dopiero w filmie Gwiezdne wojny: część VII – Przebudzenie Mocy.

2. Kim są Mandalorianie?

Tytułowy bohater serialu przynależy do grupy wojowników zwanych Mandalorianami. Nie są oni jednak rasą ani gatunkiem – przynależą do nich różne istoty z Mandalory. Łączy je wyznawana ideologia i kodeks – łatwo ich poznać po zbrojach z cennego metalu i zabudowanych hełmach, których nie wolno im zdejmować w obecności innych osób.

Ojczysta planeta Mandalorian została jednak zniszczona w wyniku wojen pomiędzy jej mieszkańcami a Rycerzami Jedi. Ostatecznie przejęło ją Imperium, a nieliczni ocaleli Mandalorianie musieli szukać schronienia na innych planetach.

3. Kim jest główny bohater serialu?

Główny bohater serii Disneya to najemnik o imieniu Din Djarin. Jego rodzice zginęli w ataku droidów, a on sam jako dziecko został przygarnięty przez Mandalorian. Mimo iż nie pochodził z Mandalory, stał się członkiem tego plemienia wojowników. Po upadku planety dołączył do Gildii Łowców Nagród na Nevarro.

4. Czy Baby Yoda to dziecko Yody?

Zielony stworek, potocznie zwany Baby Yodą lub Dzieckiem, podczas jednej z misji został przez Din Djarina odebrany zwolennikom Imperium. Przynależy on do tej samej rasy, co słynny Mistrz Yoda, jednak jej nazwa i pochodzenie są nieznane. Dziecko w rzeczywistości ma 50 lat, ale pod względem rozwoju pod wieloma względami wciąż przypomina niemowlę. Potrafi jednak władać Mocą. Jak na razie nie ma żadnych dowodów, by stworek był jakkolwiek spokrewniony ze starym mistrzem Jedi.

Prawdziwie imię stworka pojawiło się dopiero w 5. odcinku 2 sezonu The Mandalorian. Din Djarin zabrał wówczas swojego podopiecznego do dawnej Jedi Ahsoki Tano, która skomunikowała się z nim poprzez Moc. Bohaterowie odkryli wówczas, że Dziecko na imię Grogu i było wychowywane przez Jedi w Świątyni na planecie Coruscant. Stworek w tajemniczy sposób jako jedyny ocalał z masakry urządzonej przez Dartha Vadera.

Po odkryciu pochodzenia Grogu, Mandalorianin postanawia oddać go pod opiekę Luke'a Skywalkera, próbującego odbudować dawną Akademię Jedi. Ostatecznie Baby Yoda postanowił jednak wrócić do Din Djarina i wraz z nim przemierzać galaktykę.

5. Kim jest wróg Mando i Grogu?

Głównym antagonistą w serialu Disney+ jest Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Niegdyś pełnił ważną funkcję w strukturach Imperium Galaktycznego, a po jego upadku stworzył własną organizację złożoną ze szturmowców, najemników i dezerterów.

Gideon stara się pojmać Grogu, by za pomocą jego krwi stworzyć armię żołnierzy-klonów władających Mocą.

