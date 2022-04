The Mandalorian - sezon 3. Data premiery, obsada i ciekawostki.

Sprawdź, co wiemy o kontynuacji The Mandalorian. Zebraliśmy najważniejsze informacje dla fanów serialu z uniwersum Star Wars.

Spis treści

The Mandalorian / Disney+

The Mandalorian

Tytuł: The Mandalorian

Twórca: Jon Favreau

Gatunek: Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2019-2022

Uniwersum: Gwiezdne wojny

Liczba sezonów: 3

The Mandalorian to historia samotnego łowcy głów, który przemierza najdalsze zakątki galaktyki z dala od władzy Nowej Republiki.

Akcja serialu rozgrywa się pięć lat po Powrocie Jedi, czyli po upadku Imperium Galaktycznego i jeszcze przed narodzinami Najwyższego Porządku, w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże.

Zobacz również:

Życie tytułowego bohatera, który jest jednym z ostatnich Mandalorianów, komplikuje się w wyniku spotkania z niezwykłym, przepełnionym Mocą, dzieckiem.

Obsada

Pedro Pascal, The Mandalorian / Disney +

Obsada trzeciego sezonu The Mandalorian nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Wiemy jednak, że na ekranie z pewnością pojawi się Pedro Pascal jako Din Djarin oraz Grogu, potocznie zwany Baby Yodą.

Giancarlo Esposito, aktor wcielający się w Moffa Gideona, ujawnił zaś w jednym z wywiadów, że jego postać prawdopodobnie będzie bardziej obecna w tej części historii:

Mam wrażenie, że zobaczycie mnie więcej w następnym sezonie. Będzie dużo Moffa Gideona. Będzie bardzo groźnie.

Powróci również Carl Weathers jako Greef Karga oraz Katee Sackhoff jako Bo-Katan.

Do obsady dołączy Christopher Lloyd znany między innymi z Powrotu do przyszłości, który to ma pojawić się w tajemniczej roli.

Tymczasem Sasha Banks potwierdziła, że ​​Koska Reeves na pewno nie pojawi się w tym sezonie.

Kolejną osobą, której również nie zobaczymy, jest Cara Dune, w którą wcielała się Gina Carano.

Nie wiemy jednak co z Migsem Mayfeldem, granym przez Billa Burra. Aktor zdradził jednak, że chciałby znowu wziąć udział w produkcji:

Och, mam taką nadzieję. (...) Oczywiście nie wolno mi mówić niczego poza tym, że po prostu uwielbiam być w tym programie i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, a jeśli tak się nie stanie, świetnie się bawiłem.

The Mandalorian / Disney +

Sezon 3

Reżyser Dave Filoni zapytany o to, czego możemy spodziewać się w trzecim sezonie The Mandalorian powiedział:

Zbliża się wiele nowych przygód. Muszę być ostrożny, naprawdę nie mogę powiedzieć nic konkretnego, ale myślę, że Moc będzie miała największe znaczenie.

Z pewnością głównymi wątkami będą kwestie związane z Mrocznym Mieczem oraz ponownego spotkanie Dina z Grogu, który trenował z Lukiem Skywalkerem.

Możliwe więc, że dojdzie do walki Mandalorianina z Bo-Katan oraz, że uwielbiany przez wszystkich Baby Yoda będzie już potrafił w pełni kontrolować i rozwijać swoje umiejętności.

Premiera

Minęły prawie dwa lata od debiutu drugiego sezonu w październiku 2020 roku, choć oficjalna data premiery nie została jeszcze zapowiedziana, według wielu źródeł trzeci sezon serialu The Mandalorian ma ukazać się jeszcze w roku 2022, prawdopodobnie przed Bożym Narodzeniem na platformie Disney+.

Zobacz także: Moon Knight - jak i gdzie obejrzeć?