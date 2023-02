The Mandalorian, sezon 3. – kiedy premiera nowych odcinków? Gdzie obejrzeć serial?

Trzeci sezon serialu The Mandalorian już wkrótce pojawi się w sieci. Kiedy będą ukazywać się nowe odcinki i gdzie je najlepiej oglądać? Zajrzyjcie do naszego harmonogramu premier.

Trzeci sezon serialu The Mandalorian upłynie pod znakiem podróży, którą Din Djarin musi odbyć na Mandalorę. Ma to być swego rodzaju pielgrzymka w poszukiwaniu odkupienia za zdjęcie hełmu, co jak wiadomo, w przypadku Mandalorian stanowi straszliwą zmazę na honorze. Najemnik i mały Grogu znów będą wspólnie przemierzać galaktykę, a na swojej drodze spotkają niezwykłe istoty, przyjaciół i jak zawsze, wrogów.

Według informacji udzielonych przez Pedro Pascala, odtwórcę głównej roli, w trzecim sezonie pojawi się o wiele więcej Mandalorian niż do tej pory. Ma też dojść do sporej bitwy (lub bitew), jednak aktor nie ujawnił, o co dokładnie może chodzić.

Przygody Din Djarina i jego zielonego podopiecznego będzie można śledzić już za kilka dni, za pośrednictwem serwisu streamingowego Disneya.

The Mandalorian, sezon 3. Kiedy odcinek 1.?

Trzeci sezon Mandalorianina na Disney+ zadebiutuje 1 marca 2023 roku. Tego dnia będzie miał oczywiście premierę 1. odcinek serialu, jednak według przewidywań niektórych, studio może zdecydować, by od razu zaprezentować też odcinek 2. Skąd taki pomysł? Disneyowi zdarzało się już robić podwójne, a nawet potrójne premiery odcinków. Tak było np. w przypadku Andora – w dniu premiery serialu do serwisu trafiły aż trzy pierwsze odcinki.

Na razie nie ma jednak żadnych informacji, by odcinki Mando pojawiały się w nietypowy sposób. Harmonogram ich premier będzie więc najprawdopodobniej wyglądał następująco:

Odc. 1. – 1 marca

– 1 marca Odc. 2. – 8 marca

– 8 marca Odc. 3. – 15 marca

– 15 marca Odc. 4. – 22 marca

– 22 marca Odc. 5. – 29 marca

– 29 marca Odc. 6. – 5 kwietnia

– 5 kwietnia Odc. 7. – 12 kwietnia

– 12 kwietnia Odc. 8. – 19 kwietnia

Będziemy oczywiście na bieżąco informować o wszystkich zmianach w harmonogramie premier poszczególnych odcinków.

