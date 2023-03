The Mandalorian, sezon 3. – kiedy premiera odcinka 3.?

Dwa odcinki 3. sezonu The Mandalorian już za nami. Din Djarin i Grogu dotarli na osławioną Mandalore, która okazała się miejscem zamieszkanym przez dziwne i niebezpieczne stworzenia. Co dalej stanie się z bohaterami? Tego dowiemy się w odcinku 3. – sprawdźcie, kiedy odbędzie się jego premiera.

W drugim odcinku Mandalorianina twórcy postanowili zabrać nas w podróż na Mandalore, czyli zniszczoną (i rzekomo przeklętą) planetę należącą niegdyś do ludu wojowników. Din Djarin wraz z Grogu i droidem zakupionym od Peli Motto dotarł do głównego miasta Mandalorian, jednak w podziemiach został zaatakowany przez dziwnego i niebezpiecznego stwora. Istotę udało się pokonać dopiero dzięki Bo-Katan, którą z sąsiedniego księżyca sprowadził Grogu.

Wyprawa, którą Din podjął w celu rytualnego oczyszczenia, na razie nie przebiega zbyt pomyślnie. Choć ostatecznie okazało się, że Mandalore nie jest tak skażona, jak utrzymywała część Mandalorian, zdecydowanie nie jest ona bezpiecznym miejscem. Nawet zanurzenie w świętych wodach nie poszło Din Djarinowi zbyt dobrze – kontynuację całej przygody otrzymamy jednak w kolejnym odcinku.

Zobacz również:

Kiedy premiera odcinka 3.?

Trzeci odcinek serialu The Mandalorian na Disney+ pojawi się 15 marca 2023 roku. Wygląda na to, że przynajmniej część odcinka upłynie na Mandalorze, której sekrety bohaterowie dopiero zaczynają odkrywać. Czy Dinowi uda się uzyskać oczyszczenie? Czy Bo-Katan na dłużej dołączy do Mando i jego podopiecznego? Tego być może dowiemy się już w przyszłym tygodniu.

Zobacz także: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Recenzja 2. odcinka The Mandalorian 3