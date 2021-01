The Medium jednak trafi na PS5? Mamy dowód

Polski horror - The Medium, jednak zadebiutuje na PlayStation 5? To coraz bardziej prawdopodobne.

Studio Bloober Team już od dłuższego czasu żyje w bardzo dobrych relacjach z firmą Microsoft. Sprawia to, że gry polskiego dewelopera debiutują jako tytuły z czasową wyłącznością na konsolach Xbox. Debiutujące dzisiaj The Medium również jest dostępne wyłącznie na konsolach Xbox Series X i Series S oraz PC-tach. Twórcy gry pytani o wersję dedykowaną PlayStation 5 "nabierają wody w usta". Jedyny oficjalny komunikat w tej sprawie brzmi: "Póki co nie mamy w planach wersji na PS5". Prawda może być jednak zgoła odmienna.

Polski deweloper rozesłał do kilku dziennikarzy i streamerów paczki z limitowanym wydaniem kontrolera do Xbox Series X. Choć sam pad prezentuje się rewelacyjnie, to znacznie ciekawszą wiadomość kryje w sobie opakowanie urządzenia. Na jednym ze zdjęć opublikowanych przez Gab Smolders widać dokładnie górną część kartonu, w którym otrzymała kontroler. Jeśli przyjrzycie się uważnie, to dostrzeżecie charakterystyczne symbole, które od lat kojarzone są z marką... PlayStation.

(aut. zdj. Gab Smolders)

Raczej mało prawdopodobny jest błąd w druku. Znacznie bardziej realne wydaje się, że materiały promocyjne związane z wersją dedykowaną PS5 są już gotowe, a osoba pakująca sprzęt do wysyłki po prostu się pomyliła.

Nie byłby to zresztą pierwszy raz kiedy gra od Bloober Team najpierw debiutuje na konsolach Microsoftu, a dopiero po jakimś czasie trafia na PlayStation. Tak było chociażby z Blair Witch. Coraz więcej wskazuje na to, że podobny los spotka The Medium.

Czy jest na co czekać? Jak wynika z pierwszych recenzji, The Medium to kawał porządnego horroru, chociaż nie jest to z pewnością produkcje rewolucyjna.

Jeśli sami chcecie sprawdzić jak prezentuje się The Medium, to obecnie najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie abonamentu Xbox Game Pass, bowiem gra polskiego studia jest tam dostępna od dnia premiery.

