Już jutro odbędzie się premiera najnowszej produkcji polskiego studia Bloober Team. Do sieci trafiły pierwsze recenzje gry, sprawdźcie, czy tym razem możemy liczyć na hit.

The Medium, przez samych twórców, zapowiadane było jako najbardziej ambitne dzieło w historii studia Bloober Team. Jak starania polskiego zespołu ocenili pierwsi recenzenci?

The Medium - przegląd recenzji, hit czy kit?

Pierwsze oceny The Medium są niezwykle mieszane. Produkcja polskiego studia "zgarnęła" zarówno maksymalne noty, jak i te na poziomie 3 na 10. Aktualnie w serwisie Metacritic gra może pochwalić się średnią ocen na poziomie 72 na 100 w wersji na Xbox Series X i 75 na PC.

Większość recenzentów chwali grę za nastrój grozy i historię. Część z nich powtarza również, że widać, iż Bloober Team to studio, które wciąż się rozwija, a The Medium faktycznie jest największą grą Polaków. Sporo braw zebrał także wyjątkowy system Dual-Reality, który pozwala głównej postaci być w dwóch miejscach jednocześnie.

Co zatem się nie podobało? Niektórzy z dziennikarzy, zwrócili, że The Medium nie jest grą tak rewolucyjną jak się początkowo wydawało. Narzekano również na tempo i rozgrywkę, która bardziej stawia na narrację i eksplorację niż akcję i jump scare'y. Podkreślono również, że choć oprawa graficzna prezentuje się bardzo dobrze, to można by więcej oczekiwać o tytułu next-genowego.

Oto jak punktowały poszczególne redakcje:

Gamespot – 9

PC Gamer – 92/100

GamePro - 83/100

The Games Machine – 8.8

GameWatcher – 8.5

The Sixth Axis – 8

Gameblog – 8

Spazio Games 8

GameRant - 4/5

Hardcore Gamer – 4/5

Windows Central – 4/5

EGM Now – 4/5

COGconnected – 75/100

Critical Hit – 74/100

Stevivor – 7.5

Rely on Horror – 7.5

TechRaptor – 7.5

Wccftech – 7.3

Game Revolution 7

Game Informer – 6.75

Heavy – 6.5

PressStart – 6.5

AUSGamers – 6.2

Shacknews – 6

PCgamesN – 6

Destructoid – 6

Well-Played – 6

DualShockers – 5.5

TrueAchievemnets – 3.5/5

ScreenRant – 3.5/5

Trusted Reviews – 3/5

Digital Trends – 3/5

The VG247 – 3/5

GamesRadar – 2.5/5

Attack of the Fanboy – 2.5/5

Jak zatem widać, mimo iż The Medium nie każdemu przypadło do gustu, to wciąż jest to produkcja, z którą warto się zapoznać. Szczególnie, jeśli posiadacie abonament Xbox Game Pass, bowiem dzieło polskiego studia będzie dostępne do pobrania już od dnia premiery. Zachęcamy was również do zapoznania się z naszym obszernym materiałem związanym z The Medium, z którego dowiedziecie się wszystkich najważniejszych informacji na temat gry.

Zobacz również: Jak dobrze radzi sobie Xbox? Microsoft podał wyniki, będziecie zaskoczeni