The Medium – sprawdź, co musisz wiedzieć o polskim horrorze

Premiera polskiego horroru inspirowanego serią Silent Hill nadchodzi wielkimi krokami. Sprawdź, czy The Medium to gra dla ciebie.

Studio Bloober Team zdążyło nas już przyzwyczaić do ciężki klimatów i mocnych historii. Krakowski zespół słynie głównie z pierwszoosobowych horrorów. Debiutanckie dzieło dewelopera – Layers of Fear, zdobyło ogromne uznanie zarówno recenzentów, jak i samych graczy. Kolejny tytuł studia to osadzony w mrocznej „cyberpunkowej” przyszłość - Observer. Głosu i wyglądu głównej postaci użyczył popularny aktor - Rutger Hauer. Sukces produkcji pomógł Bloober Team zdobyć w 2018 paszport POLITYKI w kategorii “Kultura cyfrowa".

The Medium

Niestety, kolejne produkcje studia nie były już tak przełomowe. Pomimo skorzystania z rozpoznawalnej marki, Blair Witch rozczarował. Również kontynuacja debiutanckiego dzieła, w postaci Layers of Fear 2, została dość chłodno przyjęta. Produkcji nie pomogła nawet obecność Tony'ego Todd'a – amerykańskiego aktora, który nieco starszej widowni będzie znany z ról w kultowej serii horrorów „Candyman” czy remake'u „Nocy Żywych Trupów” z 1990 roku.

The Medium, czyli list miłosny do fanów Silent Hill

Ostatnie niepowodzenia spowodowały, że deweloper postanowił zaryzykować i zerwał z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Najnowsza produkcja studia – The Medium, to co prawda wciąż horror, ale jego akcję obserwujemy już z perspektywy trzeciej osoby. Bloober Team nie ukrywa, że inspiracją dla nich była kultowa seria horrorów Silent Hill.

Wojciech Piejko i Jacek Zięba przyznali w jednym z wywiadów, że większa cześć ich zespołu wychowała się na horrorach japońskiego producenta. W The Medium mamy wyraźnie odczuć „klimat” serii Silent Hill, a sama gra jest swoistym „listem miłosnym” skierowanym do jej fanów. Z całą pewnością przyczyni się do tego m.in. wyjątkowa muzyka, którą przygotował Akira Yamaoka, czyli kompozytor ścieżki dźwiękowej m.in. do pierwszej odsłony Silent Hill.

W The Medium dostrzeżemy inspiracje serią Silent Hill

Twórcy podkreślają jednak, że ich dzieło to niezależny i unikatowy projekt, który zaskoczy nawet największych fanów horrorów.

The Medium – trochę o historii

Akcja gry przenosi nas do Krakowa z końcówki lat 90-tych. Gracze wcielają się w postać Marianne - tytułowej medium, czyli osoby która potrafi nawiązać kontakt z istotami nadprzyrodzonymi.

Naszą bohaterkę nawiedzają przerażające wizje. Chcąc skonfrontować je z rzeczywistością, postanawia ona udać się do pewnego opuszczonego hotelu w Krakowie. Tam odkrywa, że przed laty zdarzyła się w nim straszliwa tragedia. Marianne korzystając ze swoich wyjątkowych zdolności chce odkryć tajemnice, które kryją się za wydarzeniami z hotelu.

Przedstawiciele Bloober Team nie ukrywają, że celowo nie chcą zbyt wiele zdradzać na temat historii gry. Ich zdaniem, gracze będą zaskoczeni co kryje w sobie The Medium.

The Medium – funkcja Dual-Reality pokaże moc konsol Xbox Series X i Series S

The Medium po raz pierwszy zostało zaprezentowane podczas pokazu gier na nowe konsole Microsoftu. Bardzo szybko okazało się, że gra polskiego studia będzie dostępna wyłącznie na PC oraz konsolach nowej generacji Xbox Series X i Series S. Zdaniem deweloperów na starszych platformach gra musiałaby zostać pozbawiona swojego kluczowego elementu, czyli Dual-Reality. Na czym ona polega? Ta unikalna funkcja pozwala graczom być w dwóch miejscach jednocześnie, a konkretnie w świecie fizycznym i duchowym. Jak prezentuje się to w akcji możecie zobaczyć na materiale poniżej.

Podczas gry w Dual-Reality, Marianne będzie funkcjonować w dwóch światach jednocześnie. Choć różnią się one od siebie znacząco, to są ze sobą powiązane. Cześć zagadek i zadań będzie można rozwiązać tylko poprzez interakcję między światami.

W duchowej sferze Marianne będzie nie tylko inaczej wyglądać, ale otrzyma również szereg zdolności, które pomogą jej przetrwać w tym nieprzyjaznym środowisku. Jedna z umiejętności pozwoli jej np. całkowicie opuścić ciało fizyczne, aby badać świat duchów. Korzystanie z niej będzie jednak wiązało się z ryzykiem. Im dłużej będziemy poza ciałem, tym mocniej wpłynie to na zdrowie bohaterki.

Dual-Reality w pełnej okazałości.

W świecie duchów Marianne może natknąć się również na nieprzyjazne jej istoty. Wówczas może skorzystać z kolejnej zdolności, która pozwoli jej skoncentrować energię, a następnie wyzwolić ją w potężnym wybuchu, która przegna złe moce.

Rozgrywka w The Medium zapowiada się zatem na znacznie bardziej rozbudowaną niż miało to miejsce w poprzednich dziełach studia.

The Medium – Data premiery i platformy

Jak już wspominaliśmy The Medium zadebiutuje wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Premiera gry odbędzie się już 28 stycznia.

Choć produkcję możecie standardowo zakupić na dowolnej platformie, to warto pamiętać, że posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli pobrać The Medium bez żadnych dodatkowych opłat już w dniu premiery. Zakup abonamentu może być zatem znakomitą okazją żeby wypróbować dzieło polskiego studia.

Niestety, posiadacze konsol firmy Sony - PS4 i PlayStation 5, muszą obejść się smakiem. Twórcy ujawnili, że póki co, nie ma planów wydania gry na innych platformach.