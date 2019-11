The Messenger - kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Kolejny czwartek i kolejna darmowa propozycja od Epic Games Store. Tym razem są to krwawe przygody młodego ninja.

Gra The Messenger ujrzała światło dzienne 30 sierpnia 2018 roku. Za jej powstanie odpowiada Sabotage Studios. Tytuł ten ukazał się na PC oraz konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Zarówno mechanika zabawy, jak i jej oprawa wizualna zostały utrzymane w klimacie platformówek z komputerów 8-bitowych. Gracz kieruje tutaj młodym wojownikiem ninja, który musi dostarczyć ważną wieść - od sukcesu jego misji zależy życie wielu ludzi. Niestety, nie jest to łatwe zadanie - na jego drodze stają szeregi przeciwników, roi się ona także od niebezpiecznych pułapek. The Messenger nie jest produkcją, w której tylko walczymy i idziemy przed siebie - podczas zabawy można rozwijać postać, a także odblokowywać kolejne lokalizacje. Są także ukryte miejsca, do których wstęp zyskuje się po zdobyciu wskazanych przedmiotów.

Tytuł ten będzie można dodać do swojej biblioteki w Epic Games Store już dzisiaj od godzin popołudniowych. Promocja potrwa do 21 listopada.

Wymagania systemowe gry: