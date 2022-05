"The Office PL" – sezon 2. Co wiemy o kontynuacji serialu CANAL+?

Polubiliście ekipę firmy Kropliczanka? Już nie możecie doczekać się powrotu do biura Michała Holca? Sezon 2 "The Office PL" jest już w drodze, a oto co wiemy na jego temat.

Spis treści

"The Office PL" – najważniejsze informacje

Stworzony przez CANAL+ serial to polska wersja kultowego "The Office", które na małe ekrany trafiło zarówno w odsłonie brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Polski remake ogólny schemat zaczerpnął od swoich poprzedników, ale nadał mu lokalnego kolorytu posługując się nawiązaniami do aktualnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych.

Tytuł: The Office PL

The Office PL Twórcy: Dorota Kośmicka-Gacke, Jan Kępiński

Dorota Kośmicka-Gacke, Jan Kępiński Gatunek: mockument, komediodramat

mockument, komediodramat Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba potwierdzonych odcinków: 12

12 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: Polska

Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach. Areną biurowych wydarzeń jest siedziba firmy produkującej wodę mineralną o nazwie Kropliczanka. Szefem tego przybytku jest Michał – przekonany o swojej wyjątkowości narcyz, pozbawiony zdolności do autorefleksji, obdarzony jednak wyjątkowo czerstwym poczuciem humoru. Jego ekipa to zbór przeróżnych osobowości i dziwaków: boomerski Darek, niezbyt lotna Agnieszka czy korzystająca z nepotyzmu Patrycja.

Zobacz również:

fot. CANAL+/Łukasz Bąk

Sezon 1

Do Kropliczanki przyjeżdża ekipa filmowa mająca stworzyć dokument o personelu firmy. Jednocześnie pojawia się nowy pracownik, Franek. Prezes Michał Holc i jego zastępczyni Patrycja, rywalizują o pozycję w biurze i względy pracowników.

Sezon 2 – data premiery

Brytyjska i amerykańska wersja "The Office" to prawdziwe legendy wśród seriali komediowych. Polskiej odsłonie serii pewnie mało kto wróżył sukces, ale udało się zachować pewien poziom i nie odstraszyć widzów. Dość pozytywne przyjęcie The Office PL skłoniło Canal+ do podjęcia decyzji o stworzeniu drugiego sezonu serialu. Zdjęcia do produkcji ruszają już tej wiosny, a w sieci ukazał się teaser zapowiadający dalsze przygody ekipy Kropliczanki:

Dokładna data premiery drugiego sezonu The Office PL nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie będzie to jesień 2022 roku.

Sezon 2 – fabuła

Czego możemy spodziewać się w drugim sezonie serialu? Na pewno na sile przybierze rywalizacja między Michałem a Patrycją. W ich rolach powrócą oczywiście Piotr Polak i Vanessa Aleksander. Na pewno pojawi się również Kornelia Strzelecka (Asia) oraz Adam Woronowicz (Darek).

W The Office PL zagoszczą także nowi bohaterowie. Zagrają ich Rafał Kowalski i Daria Widawska.

fot. CANAL+/Łukasz Bąk

"The Office PL" – gdzie oglądać?

Stworzony przez Canal+ serial można obejrzeć przede wszystkim na Canal+ online.

The Office PL jest również dostępny na Player.pl

Zobacz także: "Prawnik z Lincolna" – sezon 2. W oczekiwaniu na kontynuację. Co już wiemy?