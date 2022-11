The Office PL sezon 2 – kiedy i gdzie obejrzeć online? Obsada, fabuła i zwiastun serialu

Zapnijcie pasy: już wkrótce premierę będzie miał drugi sezon The Office PL. Gdzie obejrzeć serial? Kiedy pojawią się nowe odcinki? Oto wszystko, co warto wiedzieć o produkcji.

The Office PL – informacje o serialu

Tytuł: The Office PL

The Office PL Twórcy: Dorota Kośmicka-Gacke, Jan Kępiński

Dorota Kośmicka-Gacke, Jan Kępiński Gatunek: mockument, komediodramat

mockument, komediodramat Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba potwierdzonych odcinków: 12

12 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: Polska

Stworzony przez CANAL+ serial to polska odsłona kultowego The Office, które na małe ekrany trafiło zarówno w wersji brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Polski remake schemat zaczerpnął od swoich poprzedników, ale nadał fabule lokalnego kolorytu, posługując się nawiązaniami do aktualnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych.

Akcja The Office PL rozgrywa się w Siedlcach. Areną biurowych wydarzeń jest siedziba firmy produkującej wodę mineralną o nazwie Kropliczanka. Szefem tego przybytku jest Michał – przekonany o swojej wyjątkowości narcyz, pozbawiony zdolności do autorefleksji i obdarzony wyjątkowo czerstwym poczuciem humoru. Jego ekipa to zbiór przeróżnych osobowości i dziwaków: boomerski Darek, niezbyt lotna Agnieszka czy korzystająca z nepotyzmu Patrycja.

fot. CANAL+/Łukasz Bąk

Sezon 1

Do Kropliczanki przyjeżdża ekipa filmowa mająca stworzyć dokument o personelu firmy. Jednocześnie pojawia się nowy pracownik, Franek. Prezes Michał Holc i jego zastępczyni Patrycja, rywalizują o pozycję w biurze i względy pracowników.

Sezon 2 – data premiery

Brytyjska i amerykańska wersja The Office to prawdziwe legendy wśród seriali komediowych. Polskiej odsłonie serii pewnie mało kto wróżył sukces, ale udało się zachować pewien poziom i nie odstraszyć widzów. Dość pozytywne przyjęcie The Office PL skłoniło Canal+ do podjęcia decyzji o stworzeniu drugiego sezonu serialu.

Drugi sezon The Office PL zadebiutuje w piątek, 4 listopada 2022 roku. Wszystkie odcinki pojawią się tego samego dnia na CANAL+ online.

Sezon 2 – fabuła

Czego możemy spodziewać się w drugim sezonie serialu? Ważnym wątkiem będzie rywalizacja między Michałem a Patrycją o posadę w warszawskiej siedzibie firmy. W The Office PL zagoszczą także nowi bohaterowie. Po tym jak Franek przeniesie się do Warszawy, szeregi Kropliczanki zasili Adam. Z kolei przebywającą na urlopie macierzyńskim Gosię zastąpi Marzena.

Ciekawym urozmaiceniem będzie ukazanie bohaterów poza biurem.

Obsada

W drugim sezonie wystąpią m.in.:

Piotr Polak – Michał

– Michał Vanessa Aleksander – Patrycja

– Patrycja Adam Woronowicz – Darek

– Darek Kornelia Strzelecka – Asia

– Asia Rafał Kowalski – Adam

– Adam Daria Widawska – Marzena

The Office PL – gdzie oglądać?

Stworzony przez Canal+ serial można obejrzeć przede wszystkim na Canal+ online.

The Office PL jest również dostępny na Player.pl

fot. CANAL+ online

The Office PL – zakończyły się zdjęcia do sezonu 2! (25.07.2022)

Stęskniliście się za ekipą firmy Kropliczanka? W takim razie mamy dla Was dobrą wiadomość – jak poinformował Canal+, zakończyły się już zdjęcia do drugiego sezony The Office PL. Premiera drugiej odsłony serialu planowana jest na jesień 2022 roku. Rezerwujcie miejsce w grafiku!

Data premiery i trailer drugiego sezonu The Office PL! (11.10.2022)

Wygląda na to, że już wkrótce jesienne wieczory będziecie mogli urozmaicić solidną dawką cringe'u. A to za sprawą Michała i niezastąpionej ekipy firmy Kropliczanka. Drugi sezon The Office PL wystartuje już 4 listopada 2022 roku, oczywiście na CANAL+ online. Przedsmak tego, co Was czeka poczujecie za sprawą pierwszego trailera:

Nowe twarze w ekipie Kropliczanki (02.11.2022)

Jak już wspomnieliśmy, w obsadzie drugiego sezonu The Office PL pojawią się nowe postaci – nadszedł czas, by je poznać.

Do ekipy Kropliczanki dołączą dwie osoby. Jedną z nich jest Adam – nowy stażysta. Przyszedł on w miejsce Franka, który zgodnie z zapowiedzią z pierwszego sezonu, po studiach przeniósł się do Warszawy. Ekipę wzbogaci także Marzena, wyrazista i pełna energii pracowniczka zastępująca Gosię. Co ciekawe, w drugim sezonie nie zabraknie również cameo. W niewielkich rolach pojawią się: Piotr Cyrwus, Maciej Musiałowski oraz Wojtek Sawicki z bloga "Life On Whlz".

