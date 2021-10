The Office - premiera znanego serialu już jutro na Netflixie!

Jutro na platformie Netflix pojawi się popularny sitcom o tytule "The Office", który z pewnością spodoba się fanom komedii. O czym opowiada?

The Office to amerykański serial komediowy udający dokumentalny, który zdobył ogromną popularność na całym świecie — w tym również w Polsce. Składa się on z 9 sezonów, które były publikowane w latach 2005-2013. Fabuła opowiada o rozmaitych problemach dnia codziennego pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. Produkcja według ocen użytkowników serwisu Filmweb znajduje się na 7 miejscu rankingu najlepszych seriali świata.

fot. Netflix

Biuro

twórca Greg Daniels

Komediowy hit opowiadający o perypetiach niezadowolonego z pracy personelu biurowego firmy Dunder Mifflin pod kierownictwem zachwyconego sobą szefa, Michaela Scotta.

Twórcy: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant

Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant Obsada: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fisher, B.J. Novak, Ed Helms, Brian Baumgartner, David Denman, Creed Bratton, Kate Flannery, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Paul Lieberstein, Oscar Nunez, Phyllis Smith

Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fisher, B.J. Novak, Ed Helms, Brian Baumgartner, David Denman, Creed Bratton, Kate Flannery, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Paul Lieberstein, Oscar Nunez, Phyllis Smith Gatunek: Sitcom, Komedia

Sitcom, Komedia Kategorie: Błyskotliwy, Prześmiewczy

Błyskotliwy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 13+

Serial "The Office" oraz inne tytuły będą dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

