The Order: 1886 - niedoceniony exclusive Sony może doczkać się kontynuacji na PlayStation 5 i Xbox Series X

Możliwe, że przyszła generacja konsol przyniesie nam kontynuację niedocenionej produkcji studia Ready at Dawn - The Order: 1886.

Napływają do nas ciekawe wieści, dotyczące studia Ready at Dawn i ich przyszłego dzieła. Deweloper ten był znany głównie z tworzenia spin-offów serii God of War, jak np. God of War: Chains of Olympus czy God of War: Duch Sparty. Sony postanowiło docenić zespół i powierzyło mu stworzenie od podstaw własnego projektu. Uradowane studio ruszyło do prac nad swoim opus magnum, które później poznaliśmy jako The Order: 1886.

Niestety, pomimo znakomitej oprawy audio-wizualnej, ciekawej historii i unikalnego świata (alternatywnej rzeczywistości, w której na ulicach Londynu można było spotkać różnego rodzaju nadprzyrodzone istoty, jak np. wilkołaki), produkcji nie udało się zdobyć przychylności recenzentów, ani graczy. Największym zarzutem był wyjątkowo krótki czas gry. Średnio, na ukończenie całej historii wystarczyło zaledwie kilka godzin. Niektórzy w The Order: 1886, doszukiwali się również nieudolnej próby skopiowania przez Sony rozwiązań, znanych z serii Gears of War od Microsoftu.

Okazuje się, że choć sprzedaż The Order: 1886 okazała się sporym rozczarowaniem, to twórcy wciąż wierzą w swoje uniwersum. Studio Ready at Dawn, już od co najmniej kilku miesięcy pracuje nad nową grą, najnowsze rewelacje sugerują, że może to być kontynuacja The Order: 1886. Leakster OsirisBlack, który ma już na swoim koncie kilka skutecznych "przecieków" (m.in. na kilka miesięcy przed oficjalną premierą, zdradził on szczegóły na temat konsoli PlayStation 4 Pro), donosi, że widział trailer z rozgrywką, z niezapowiedzianej jeszcze produkcji, którą rzekomo ma być kontynuacja The Order: 1886. W dużym skrócie, na rzeczonym materiale widać jak mężczyzna z zamontowanym na ramieniu urządzeniem oświetlającym mu drogę, przeszukuje ciemne pomieszczenie. Po chwili dostrzega on dziwne stworzenie o żółtych oczach i wielu rękach. Po krótkiej walce, potwór przemawia do bohatera „znalazłem cię”, po czym, zdaniem OsirisBlack, ekran się zaciemnia i uwidacznia się tytuł produkcji.

Biorąc pod uwagę renomę leakstera i dokładność opisu, można sądzić, że faktycznie jest coś na rzeczy i Ready at Dawn przygotowuje obecnie kontynuację The Order: 1886. Najbardziej zaskakująca jest jednak sugestia, że produkcja ta przestanie być tytułem na wyłączność konsol Sony i trafi ona zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X.

Liczycie na powrót do świata The Order: 1886, czy uważacie, że lepiej gdyby studio wzięło się za zupełnie nowy projekt? Dajcie nam znać w komentarzach.

źródło: neogaf.com/dualshockers.com