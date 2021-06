The Outer Worlds 2 - kolejną odsłonę RPG zobaczymy na E3 2021

Możliwe, że kontynuację jednej z najlepszych gier RPG ostatnich lat - The Outer Worlds, zobaczymy podczas E3 2021.

Wiemy już, że po krótkiej przerwie (wywołanej pandemią COVID-19) powrócą targi E3. Choć tegoroczne wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności i wyłącznie online, to dla graczy na całym świecie nie zabraknie atrakcji. Microsoft już potwierdził, że 13 czerwca (niedziela), o godzinie 19:00 czasu polskiego, odbędzie się ogromna prezentacja gier dedykowanych konsolom Xbox i PC z Windows 10.

Wśród najgłośniejszych tytułów, które mogą zostać pokazane najczęściej wymienia się: nową grę RPG od Bethesdy - Starfield, Halo Infinite, Hellblade 2 czy Stalker 2. Do tego grona dołączyła właśnie kontynuacja bardzo udanego tytułu od Obsidian Entertianment - The Outer Worlds.

Jak donosi doświadczony dziennikarz i leakster - Jez Corden (z Windows Central), otrzymał on zaskakujące informacje, o tym, że na E3 2021 otrzymamy pierwsze wieści na temat The Outer Worlds 2.

Otrzymałem sprzeczne informacje na temat możliwości pojawienia się na targach Avowed, czyli pierwszoosobowego RPG-a Obsidianu osadzonego w uniwersum Pillars of Eternity, przez co uważam, że jest 50/50 szans, że zobaczymy coś na jego temat. Doszły mnie też słuchy, że zaskakująco może zostać zapowiedziane The Outer Worlds 2 - Jez Corden, Windows Central.

Co ciekawe, Corden wspomina również Avowed, czyli inny tytuł Obsidianu, który został zapowiedziany przez Microsoft w zeszłym roku i wciąż niewiele wiemy na jego temat. Z dotychczasowych informacji wiemy jedynie, że Avowed dzielić będzie uniwersum z dwoma starszymi dziełami studia - Pillars of Eternity 1 i 2. Tym razem jednak świat będziemy obserwować z widoku pierwszej osoby, a do naszej dyspozycji ma zostać oddany ogromny, otwarty świat.

Zobacz również: Thorgal - CD Projekt RED stworzy RPG na podstawie komiksu?